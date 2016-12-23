吃了能脫魯 忠明高中營養午餐超變耶誕大餐
忠明高中營養午餐是皇家脫魯耶誕大餐，豐盛美味，學生蜂湧而至搶午餐。（記者蔡淑媛攝）
〔記者蔡淑媛／台中報導〕耶誕節將至，忠明高中今天讓營養午餐變耶誕大餐，大享「皇家脫魯耶誕大餐」由學生設計菜單、全校票選，充滿異國風的白醬義大利麵、最夯的韓式炸雞，搭配超有台味的珍珠拿鐵等豐盛美食，而且標榜高鈣，兩千多名師生吃得超開心，提前開心過耶誕，直呼吃了真得能脫離「魯蛇」行列。
今年忠明高中充滿濃濃耶誕味，今天中午營養午餐推出「皇家耶誕脫魯大餐」，有焗烤白醬義大利麵、韓式無骨蜂蜜芥末炸雞、法式花椰佐馬鈴薯、珍珠紅茶拿鐵和優格，豐盛美味、香味四溢，午餐鐘一響學生就大排長龍打菜，大塊朵貽，直說「太好吃！太幸福了！」還說平常營養午餐是吃食物原味，耶誕大餐則是吃到「美味了！」午餐時光熱鬧非凡。
三年一班的「皇家耶誕脫魯大餐」在全校耶誕午餐中屏雀中選，自稱是貪吃鬼的設計同學邢婉芸、鄭維昕、施品綾說，要兼顧大家愛吃又符合營養真的不容易，選擇大家愛吃的筆管麵有口感，加上韓味十足的炸雞，搭配營養的花椰和馬鈴薯、還有珍珠奶茶很有台味，強調時尚美味又健康「吃了就能脫魯，跨年有人陪。」
營養師柯佩宜指出，這份耶誕午餐不但符合國民飲食指標六大類食物而且高鈣，義大利的白醬、起士粉、乳酪絲以及優格，而珍奶也是奶粉泡製，含鈣高，加上馬鈴薯、花椰菜、甜椒，補充全穀根莖類和蔬菜高纖，加上優格也能平衡炸雞排的油膩，餐點共九百大卡，只比平常午餐熱量高一點點，而且一份才45元。
學務主任陳建銘說，廚工每天要準備午餐給學校兩千多位師生，要兼顧營養衛生又美味，真的是個大挑戰，這次國高中學生透過社團好食探險社、選修課關健食課耶誕菜單設計會更清楚午餐供應的狀況，更珍惜每天的用餐時間。
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忠明高中營養午餐是皇家脫魯耶誕大餐，豐盛美味，學生看了好開心，蜂湧而至搶午餐。（記者蔡淑媛攝）
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忠明高中營養午餐是學生設計皇家脫魯耶誕大餐，有義大利麵、韓式炸雞、珍珠紅茶拿鐵等，豐盛美味，吃得超開心，直呼吃了就能脫離魯蛇（loser）行列。（記者蔡淑媛攝）
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忠明高中學生設計皇家脫魯耶誕大餐，有白醬義大利麵、韓式炸雞、珍珠紅茶拿鐵和優格，豐盛美味而且高鈣。（記者蔡淑媛攝）
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忠明高中學生設計皇家脫魯耶誕大餐，有義大利麵、韓式炸雞、珍珠紅茶拿鐵等，豐盛美味，標榜吃了就能脫離魯蛇（loser）行列。（記者蔡淑媛攝）
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忠明高中營養午餐是皇家脫魯耶誕大餐，豐盛美味，學生看了好開心，蜂湧而至搶午餐。（記者蔡淑媛攝）
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皇家脫魯耶誕大餐讓同學吃得超開心。（記者蔡淑媛攝）
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