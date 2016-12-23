臉書有彩蛋！只要輸入這個詞 就可以看到煙火

臉書為了應景，從現在開始，只要在臉書狀態上輸入「新年快樂」等相似辭彙，網頁將隨即出現煙火效果。（圖擷自臉書）

2016-12-23 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕距離2017年僅僅剩一週餘，全球各地的新年氣氛越來越濃厚，臉書也推出隱藏小彩蛋來應景，今（23日）起，只要在臉書上發布「新年快樂」等相似字眼貼文，網頁就會施放煙火慶祝。

今年臉書全球月活躍用戶數達16.5億，光是在台灣就有1800萬人使用，成為許多人生活的一部分，親友間也常透過臉書聯繫祝賀，為了應景，從現在開始，只要在臉書狀態上輸入「新年快樂」等相似辭彙，網頁將隨即出現煙火效果，各國語言都能適用，比如說輸入「Happy New Year」亦能出現煙火特效。

除了發狀態以外，如果去別人狀態底下留言，同樣輸入「新年快樂」等相似字眼，也有小煙火可以欣賞。

如果去別人狀態底下留言，同樣輸入「新年快樂」等相似字眼，也有小煙火可以欣賞。（圖擷自臉書）