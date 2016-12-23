一例一休上路 居家服務員假日喊休
2016-12-23 17:14
〔即時新聞／綜合報導〕一例一休於今日上路，對長照人力也造成衝擊，有民眾指出，她母親長年臥床需要居家服務員到宅照顧，昨日服務單位卻臨時告知，因一例一休而無法在假日提供服務，讓她質疑自己明天無法臨時請假，媽媽該由誰照顧？高雄市社會局對此表示，今將致電32家居家服務業者，勿因一例一休就終止原有服務，並將於下週與業者開會研商對策。
社會局：將與居服機構研商對策
《蘋果》報導，江姓女子因母親長年臥床，向社會局申請居家服務，每週6天會有居家服務員到宅協助母親翻身、擦澡，不料昨日卻突然接獲來電，指為因應一例一休，即日起居家服務員每逢週六等假日都須休假，讓她質疑政府怎能「才風到馬上下暴雨」？
據江女指出，她自身從事服務業，無法在假日臨時請假，雖不清楚一例一休會帶給民眾什麼好處，但對她來說，母親卻因此而沒有假日的居家照顧服務，讓她擔心以後「媽媽該怎麼辦？」
社會局對此表示，目前高雄市有7000多人接受居家服務，是委託32家民間居家照護機構執行，今會先逐一告知32家業者不得因一例一休影響假日的居家照顧服務，業者應先自行調整排班表，社會局下週也會找業者開會商討因應對策，了解業者是否因一例一休增加人力與薪資成本困擾。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- NBA》籃網教頭怒飆林書豪 美國網友很不爽（影音）
- 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
- 渣打銀打造友善職場 獲金展獎
- 警察攝錄影音資料遭質疑外流 警政署今訂定規範
- 陽明股東會通過減資 小股東砲轟
- 2016耶誕專輯11：掌握耶誕，你少了這一款？
- 〈國際現場〉美3大車廠停工 消化小車庫存
- 迷路求助人臉辨識 老婦認出「少年的哇啦」
- 曾罵普廷腦殘 史達林之孫陳屍街頭
- 中職》打造美式球風 中信兄弟宣布總教練
- 年金國是會議啟動 18％儘速走入歷史
- 甲子園冠軍踢館 台日青棒明開戰
- 台股開盤下跌6.74點 報9112.01點
- 保存崁頭厝圳 縣府委託學者調查
- 郭修彧棄戀攻台 舊愛讚新作Good job
- Sam看到樂高嗨翻天 Fuying玩積木刺激靈感
- 國道車禍竟痛毆女駕駛 男遭判刑4年3月
- 疑各自感情生波 男、女相約燒炭尋短
- 驚悚！男子陰莖截斷 產業道路上求救被送醫
- NBA》免客氣！林書豪請柯瑞大吃一鍋（影音）
- 德部長：突籍嫌犯很可能是柏林恐攻兇手
- 脫小褲褲賺小費 沒關門算猥褻
- 未來特定觀光區 可對旅客收取「觀光保育費」
- 社論》別了！歐巴馬軟弱的中國政策
- 7旬翁買遊戲點數 店員阻詐
- 自由廣場》九二共識替北京省錢
- NBA》保羅第3節受傷退場 快艇主場仍力克馬刺
- 「洩漏國家機密」？ 《六四天網》創辦人黃琦被捕
- 新北明年總預算仍難產 議會再延會4天
- 被王世堅鎖定？ 柯P自爆：因這件事讓他沒面子
- 遭韓、德檢方夾殺 崔順實被爆隱匿百億元資產
- 跨年晚會疏運 5路線接駁
- MLB》印人拚69年來首冠 20億簽40轟級明星重砲
- 揹負4條同袍性命 戰車駕駛楊炎霖得知偵查結果痛哭
- 國定古蹟「容積給豪宅」 市府敗訴
- 公告現值倒退嚕 稅制打房已過去
- 週六耶誕搖滾桃樂夜 穿紅配綠來打卡
- 林葦茹戴情侶錶 調戲小鮮肉 骷顱頭天勢錶再度登台 張瀚元見女神 內心直發抖
- 健保付錢 醫師也可到宅看病
- 山坡地將解編 中正區平地增居冠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：一例一休上路 居家服務員假日喊休
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分