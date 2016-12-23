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一例一休上路 居家服務員假日喊休

2016-12-23  17:14

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休於今日上路，對長照人力也造成衝擊，有民眾指出，她母親長年臥床需要居家服務員到宅照顧，昨日服務單位卻臨時告知，因一例一休而無法在假日提供服務，讓她質疑自己明天無法臨時請假，媽媽該由誰照顧？高雄市社會局對此表示，今將致電32家居家服務業者，勿因一例一休就終止原有服務，並將於下週與業者開會研商對策。

社會局：將與居服機構研商對策

《蘋果》報導，江姓女子因母親長年臥床，向社會局申請居家服務，每週6天會有居家服務員到宅協助母親翻身、擦澡，不料昨日卻突然接獲來電，指為因應一例一休，即日起居家服務員每逢週六等假日都須休假，讓她質疑政府怎能「才風到馬上下暴雨」？

據江女指出，她自身從事服務業，無法在假日臨時請假，雖不清楚一例一休會帶給民眾什麼好處，但對她來說，母親卻因此而沒有假日的居家照顧服務，讓她擔心以後「媽媽該怎麼辦？」

社會局對此表示，目前高雄市有7000多人接受居家服務，是委託32家民間居家照護機構執行，今會先逐一告知32家業者不得因一例一休影響假日的居家照顧服務，業者應先自行調整排班表，社會局下週也會找業者開會商討因應對策，了解業者是否因一例一休增加人力與薪資成本困擾。

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  • 有民眾指出，母親長年臥床需居家服務員到宅照顧，昨日服務單位卻臨時告知，因一例一休無法在假日提供服務，讓她質疑自己無法臨時請假，媽媽該由誰照顧？圖為示意圖。（資料照，記者張凱翔攝）

    有民眾指出，母親長年臥床需居家服務員到宅照顧，昨日服務單位卻臨時告知，因一例一休無法在假日提供服務，讓她質疑自己無法臨時請假，媽媽該由誰照顧？圖為示意圖。（資料照，記者張凱翔攝）

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