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反對民法972條修法 民團赴民進黨雲林縣黨部抗議

2016-12-23  18:31

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣生活首都文化發展協會等多個社團今天下午動員民眾到民進黨雲林縣黨部陳情，反對民法972條法案修法、多元性教育退出校園，維護家庭倫理；民進黨雲林縣黨部執行長何建勳表示會將民眾訴求轉送黨中央。

下午3點，陳情抗議民眾持「性別不當教材退出校園」、「婚姻家庭全民決定」、「停止審查法案」等標語到黨部門口，高喊停止審查、交付公投等口號，要求民進黨中央聽進民眾的訴求，停止審查民法修正案。

前虎尾鎮代會主席張榮麗指出，她們並沒有「反同性結婚」的意思，而是認為「多元家庭成婚合法化」，醞釀的修正民法第972條內容，一旦完成修訂，台灣的家庭倫理、社會上的道德將會因而「壞了了」。

陳情民眾呼籲已連署贊同修法的立委應立即「撤銷」變更「民法第972條內容」的修正提案，儘速為同志結婚合法化另行制定「專法」，給予保障一切同志結婚合法的權益。

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  • 台灣全國媽媽護家護兒聯盟等多個團體，要求民進黨暫停民法972條審查。（記者林國賢攝）

    台灣全國媽媽護家護兒聯盟等多個團體，要求民進黨暫停民法972條審查。（記者林國賢攝）

  • 民進黨雲林縣黨部執行長何建勳（右）承諾將民眾意見轉呈黨中央。（記者林國賢攝）

    民進黨雲林縣黨部執行長何建勳（右）承諾將民眾意見轉呈黨中央。（記者林國賢攝）

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