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台中電廠蓋煤倉防空污 環評初審通過

2016-12-23  16:32

〔記者楊綿傑／台北報導〕環保署今審查台電台中火力發電廠露天儲煤場室內化變更案，台電表示，變更內容主要是將目前的露天儲煤廠，增建2座棚式煤倉，儲煤從室外移到室內，對空氣品質將有正面效益。由於此為改善空污的具體措施，環評委員僅要求台電補充說明室內煤倉儲煤安全因應、管理措施及緊急應變，以及採室內煤倉的粒狀污染物減量效應、通風管理等，即建議此案修正後通過。

台電在報告中指出，為確實減少揚塵，並且配合台中市政府今年初公告之生煤管制條例中，要求公私場所之堆置場，從明年年底前開始應為「封閉式建築物」，因此將台中電廠儲煤場進行室內化。

台中電廠規劃將2座煤倉以「棚式」方式與周邊景觀做融合，高度約55公尺，大約20層樓高，寬度約110公尺，總儲煤量約為115萬噸，並將興建相關附屬設施，包括輸煤皮帶、轉運塔、煤廢水處理設施、雨水回收系統等。第一期工程施工期約39個月，第二期工程施工期約34個月。

審查小組委員也在期望此計畫加速情況下，建議予以通過，不過仍需補充包括室內煤倉儲煤安全因應、管理措施及緊急應變、室內煤倉的粒狀污染物減量效應及通風管理等內容。

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  • 被指為中部空污最大來源的台中火力發電廠目前以室外儲煤，並灑水減少揚塵。（資料照，記者楊綿傑攝）

    被指為中部空污最大來源的台中火力發電廠目前以室外儲煤，並灑水減少揚塵。（資料照，記者楊綿傑攝）

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