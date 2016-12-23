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興航聲明並未欠薪 北市勞動局駁：已違反勞基法

2016-12-23  16:30

〔記者張凱翔／台北報導〕興航企業工會於20日到台北市政府陳情，指興航公司積欠全體員工包括夜點費、外站津貼、過夜費等每人1萬元左右，興航今天拉北市勞動局背書「證明興航並未欠薪」，但勞動局立刻打臉嚴正駁斥，表示經勞檢後發現興航各項津貼確實跳票，此舉違反《勞動基準法》第22條第2項工資應全額給付的規定，勞動局將依法處以2萬至30萬元之罰鍰。

復興航空說，台北市政府勞動局22日到興航進行勞動檢查，證實「復興航空並未欠薪」，而是「因人力不足導致作業延遲」；勞動局聽聞後立刻駁斥，興航確實在津貼發放時間上跳票，雖然興航有解釋相關津貼會在26日發放約350萬元，但仍違反勞基法第22條第2項工資應全額給付的規定，勞動局將依法處以2萬至30萬元之罰鍰。

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  • 興航企業工會於20日到台北市政府陳情，指興航公司積欠全體員工包括夜點費、外站津貼、過夜費等每人1萬元左右。示意圖，圖為工會抗議。（資料照，記者張凱翔攝）

    興航企業工會於20日到台北市政府陳情，指興航公司積欠全體員工包括夜點費、外站津貼、過夜費等每人1萬元左右。示意圖，圖為工會抗議。（資料照，記者張凱翔攝）

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