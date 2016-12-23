小孩好幸福！全國兒童教玩具競賽 趣味又創意
2016-12-23 16:21
三民家商的「毛蟲嘉年華」作品，展現精湛的縫紉功力。（記者吳俊鋒翻攝）
〔記者吳俊鋒／台南報導〕第8屆全國兒童教玩具競賽今天在嘉南藥理大學登場，共132支團隊角逐，活動規模更勝於去年，選手們發揮精湛的工藝能力，打造出提升孩子肌肉發展，以及生活訓練的作品，遊戲中做算術、認識蔬果、瞭解地方文化、培養手眼協調…等，創意令人激賞，讓參觀的老師直說「這麼用心的設計，在職場實際運用，小朋友會很幸福」。
比賽由嘉藥幼兒保育系主辦，分為大專與高中職等2組，選手多達450人，旨在鼓勵學生製作出兼具原創、實用、教育等特性的作品，提升實務能力，並透過活動相互觀摩、交流，讓專業更為精進。
不少團隊以大富翁為主題，設計教玩具，藉由遊戲，強化知識的理解，嘉義家職結合在地知名景點，製作了「阿里山之旅」，融入神木、鄒族、達娜伊谷、鐵路便當…等元素，讓小朋友進行人文特色的深度學習。
樹德家商的吳蕙君與劉怡鈴取材自製的繪本，設計了「生活大富翁」，等於是對小朋友學習上的綜合評量，寓教於樂；復華中學的選手則走農場風，以滴管與奶嘴，手作牛、羊的模型，還可擠奶，很有創意。
三民家商的「毛蟲嘉年華」，展現縫紉的工藝能力，讓不織布化身指套、手偶、一本書，圍裙變成收納袋，趣味性十足。
稻江護家的張序珊與王妍茵，花了3個星期，合力打造「歡樂農場」教玩具，完全手作，且相當大型，成為現場矚目焦點之一。
嘉藥幼保系的廖淑真，因小弟不愛唸書，結合語文、認知、社會、情緒、美感、動作等6大領域，「搜索特派員‧迷上遊戲」的教玩具，可適時套用內容，成功地幫助學習。
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