興航完成三階段資遣 資遣費提前至12月26日發放

興航表示，第三波資遣費將提前於26日發放。圖為復興航空工會成員22日抗議情形。（資料照，記者劉信德攝）

2016-12-23 16:39

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕復興航空昨日完成人數最多的第三波人員資遣，興航善後小組努力縮短作業時間，提前法定資遣費發放時程，由原定明年1月6日提前至12月26日，與第二波資遣員工相同。

復興航空從11月22日宣布解散，員工資遣依三梯次分別於12月2日、12日及22日進行，法定資遣費則較勞基法規定發放時程30天縮短為15天，依各別所屬梯次於12月16日、26日與1月6日發放。目前第三波資遣費發放作業將大幅提前至12月26日，即可匯款至員工薪資帳戶。執行長劉東明表示，感謝全體員工對公司的付出，勉勵大家「挺直腰桿，堅定向前」，祝福擁有更燦爛的未來。