| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
禮客歲末促銷ROOTS特賣1折起
 首頁 > 生活

耶誕快樂！土庫永年高中高鐵雲林站快閃報佳音

2016-12-23  17:19

［記者廖淑玲／雲林報導］耶誕快樂，土庫永年高中今天在高鐵雲林站快閃演出報佳音，校長許仁弘也和學生分送糖果給旅客，吸引旅客紛紛佇足欣賞同樂， 互祝平安喜樂。

耶誕節腳步近了，今天上午永年高中合唱團專程到高鐵雲林車站報佳音，以歡樂的耶誕歌曲帶來天籟之音，贏得來往旅客的熱烈掌聲，不少人跟著鼓掌合唱，氣氛high到不行。

許仁弘感謝大家對學校的支持，明天也將舉辦歡迎校友回娘家活動，特別利用這個機會和師生到高鐵雲林車站回饋演出，也祝福大家耶誕快樂。

廣告
  • 土庫永年高中在高鐵雲林站快閃演出報佳音。（記者廖淑玲攝）

    土庫永年高中在高鐵雲林站快閃演出報佳音。（記者廖淑玲攝）

  • 永年高中合唱團在高鐵雲林站演出。（記者廖淑玲攝）

    永年高中合唱團在高鐵雲林站演出。（記者廖淑玲攝）

  • 不少遊客佇足欣賞同樂。（記者廖淑玲攝）

    不少遊客佇足欣賞同樂。（記者廖淑玲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 合唱團 報佳音 快閃 耶誕
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：耶誕快樂！土庫永年高中高鐵雲林站快閃報佳音


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.