耶誕快樂！土庫永年高中高鐵雲林站快閃報佳音

2016-12-23 17:19

［記者廖淑玲／雲林報導］耶誕快樂，土庫永年高中今天在高鐵雲林站快閃演出報佳音，校長許仁弘也和學生分送糖果給旅客，吸引旅客紛紛佇足欣賞同樂， 互祝平安喜樂。

耶誕節腳步近了，今天上午永年高中合唱團專程到高鐵雲林車站報佳音，以歡樂的耶誕歌曲帶來天籟之音，贏得來往旅客的熱烈掌聲，不少人跟著鼓掌合唱，氣氛high到不行。

許仁弘感謝大家對學校的支持，明天也將舉辦歡迎校友回娘家活動，特別利用這個機會和師生到高鐵雲林車站回饋演出，也祝福大家耶誕快樂。