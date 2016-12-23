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爭取屯區捷運 中市府將提追加預算

2016-12-23  16:46

〔記者張菁雅／台中報導〕有鑑於屯區人口增加，台中市政府提出屯區捷運計畫，從文心南路捷運綠線大慶站往南到大里、霧峰、太平，再轉至北屯，與綠線形成環狀路網，因可行性研究費用1000萬元被市議會刪除，交通局長王義川今天表示，明年將辦理追加預算。

王義川表示，大里、霧峰、太平快速成長，人口密集，交通量大，捷運系統實在不能再等下去，因此除雙港輕軌延伸至大里、霧峰，交通局另提屯區捷運計畫，路線從捷運綠線大慶站到大里、霧峰、太平，最後到綠線松竹站，與綠線形成環狀路網。

交通局在106年度總預算編列「台中輕軌捷運系統第2期路網可行性研究」費用1000萬元，遭市議會刪除。王義川說，這筆預算就是要規劃屯區捷運路線，交通局將提出追加預算，目前正與議會協調開臨時會的時間，預計在明年2月辦理，希望議會能夠支持，共同努力爭取中央同意，早日啟動屯區捷運計畫。

另外，有關大台中的大眾運輸量，交通局預測分析出8條主要輸運走廊，包含「台中火車站-東海-沙鹿-台中港」、「台中火車站-水湳-台中國際機場-沙鹿-台中港」、「台中火車站-北屯-潭子-豐原」、「台中火車站-大慶-烏日」、「台中火車站-大里-霧峰」、「台中火車站-太平-大坑」、「大里-太平-霧峰」、「豐原-神岡-大雅-西屯」。

王義川表示，上述前5條廊帶與大台中山手線、捷運藍線、雙港輕軌軌道路網相符，其餘3條也進行軌道系統可行性評估，並爭取中央支持，以加速建設台中軌道完整路網。

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  • 屯區捷運將與捷運綠線形成環狀路網，圖為捷運綠線車廂。（台中市政府提供）

    屯區捷運將與捷運綠線形成環狀路網，圖為捷運綠線車廂。（台中市政府提供）

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