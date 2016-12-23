太酷了！耶誕糖果「從天而降」！

2016-12-23 17:03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕真是太酷了！耶誕糖果竟然是「從天而降」！

這所幸運的學校是彰化市聯興國小，原來是出動空拍機的飛行器，空拍機不裝攝影機，在多軸飛行器加裝盒子，盒子內放滿糖果，再運用遙控器，當飛行器升空之後，再用遙控器把盒子打開，糖果就自動「從天而降」！

聯興國小校長楊巽斐表示，因為機器人教育是該校推動重點項目，所以結合家長會推出耶誕節「天降好禮」活動，讓師生在過節的氣氛中，也能親近最夯的無人機運輸的生活科技。

「真是太好玩了！」學生看到糖果竟然是坐在多軸飛行器，從天空撒下，全都尖叫連連，連忙搶撿糖果，學生都說「從空中收到耶誕糖果，真是太酷了」！

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