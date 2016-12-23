壽山國中圍棋隊 挑戰臉書棋王「黑森林」
2016-12-23 16:43
〔記者洪定宏／高雄報導〕臉書棋王黑森林（DarkForest）今天到高雄市壽山國中，接受圍棋隊學生的挑戰；當然，孰勝孰敗不是重點，而是「黑森林」這次與機器人連線，透過機器人以語音與肢體動作，增加「人機圍棋」對弈的趣味，激勵學生更加投入。
「人機圍棋」對弈為適性學習暨評量小老師機器人國際平台啟動交流會活動，由高市教育局、台南大學知識應用暨網路服務研究中心與日本首都大學東京CCS研究中心，合作建構的人工智慧機器人計畫。
有圍棋五段實力的壽山國中圍棋隊學生巫柏緯強調，「黑森林」實力非常強，資料庫裡豐富的對決棋譜，下每步棋，「黑森林」幾乎不用思考，還能即時評估兩隊勝負死亡交叉線，團隊全力以赴。
「黑森林」有多達18萬套對戰棋譜，與壽山國中圍棋隊學生對弈過程，與主機連線的機器人，會說出3種提示，供學生參考；學生可接受其建議，也可自行決定，出招後，「黑森林」會立刻顯示學生下這招棋的勝率等資料。
如果學生舉棋不定，遲遲沒有出招，機器人就會手舞足蹈「催促」，有趣的肢體動作，讓學生深刻體驗進步的科技。
校長吳峻毅表示，壽山國中致力推動圍棋發展，獲獎無數，是南台灣的指標學校。引進機器人圍棋的台南大學教授李健興指出，希望動態學習評量模式與人工智慧研究能結合機器人產業。
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