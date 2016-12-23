參觀棉花田、布袋戲館… 飛躍羚羊紀政虎尾輕旅行

紀政（右一）等人參觀棉花田，由棉花達人鄭宗坤導覽解說。（記者廖淑玲攝）

2016-12-23 16:05

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「飛躍羚羊」紀政今天率領希望基金會人員，參觀虎尾棉花田、獨立書店虎尾厝沙龍，及雲林布袋戲館、故事館、虎尾糖廠等，提倡下鄉健走的她處處驚豔，向大家推荐虎尾最適合輕旅行，是在地人值得驕傲的好地方。

今年72歲的紀政雖早已不在田徑場上競技，依然積極推動健走，甚至成立希望基金會鼓勵大家運動，今天率領20餘人到虎尾輕旅行，年紀最小的成員就讀國小6年級學生，第一站參觀虎尾棉花田，一下車大家就被「古亭畚」吸引，走進舖滿稻殼的棉花田更是興奮，在棉花達人鄭宗坤導覽解說下，讓大伙兒一到虎尾就驚喜連連，忙著拍照聽故事。

鄭宗坤說，他的棉花田不灑農藥、除蟲劑，即使棉花結果較小，還是放任毛毛蟲、象椿等蟲子咬食葉子，還鋪滿稻殼或花生殼，既減緩雜草生長又做為有機養份，讓紀政等人上了一堂最佳的有機課程。虎尾鎮長林文彬也全程陪同。

鄭宗坤以棉花占全世界3%耕地，卻用了全球20%的農藥，而3分地1年只能生產約10公斤棉花，能做出2到3床棉被，等於1分地1年才能「種出」1床棉被，台灣無法像國外大面積栽種以致幾近絕跡，他種棉花7年，是雲林縣唯一種棉人，也可說是台灣僅有栽種有機棉的農民，因為他要讓大家看到真正友善土地的綠能棉花，不是為了賺錢，而是想要為社會送暖。

鄭宗坤的故事讓紀政一行人大受感動，也稱許虎尾人文豐富，加上特色農業，每個景點都很有特色，值得推荐給全國遊客，也是虎尾人要覺得光榮與驕傲之處。

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