南門市場改建沒講好 攤商不滿柯市府亂放話

2016-12-23 16:21

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政長柯文哲宣布南門市場將於2019年改建，按照規劃，南門市場將原地改建，2022年完工後與捷運萬大線車站共構。但地方反彈聲浪不斷，南門自治會甚至不滿柯市府屢次抹黑市場，連改建規畫都完全沒跟攤商談過。南門自治會長林銓國表示，現在市府連中繼地點都沒找到，「還沒決定的事情，不要到處放話」，害得顧客一直打來問市場要搬去哪，攤商都不耐煩了。

南門市場以南北貨、火腿專賣店等美食聞名，融合傳統市場與現代市場觀光特色，近年港澳日遊客大增，今年更獲經濟部認證為4星等市場與特色市場。目前地下1樓、地上1樓與2樓為市場攤商營業場所，3樓以上為市府各單位辦公室，隨著柯市府改建規畫陸續明朗，市府各單位自今年下半年陸續遷出，連管理機關的市場處都將在明年中遷至永樂市場。

但地方攤販無法接受的是，柯市府以市場建築主體是海砂屋為由，規劃將南門市場拆除改建，已對市場形象造成傷害，且改建期間的中繼地點始終找不到好地方，卻逕行宣布改建行程，把攤商瞞在鼓裡。

林銓國說，2011年土木技師工會對南門市場進行鑑定，結果顯示建築物氯離子含量未達海砂屋標準，當時決定市場只需做結構補強，不需要拆除重建，但柯文哲上任後，卻對外放話，聲稱「南門市場因為是海砂屋，所以必須拆掉」，事實上，市場是因為捷運萬大線動工，地方才願意配合遷建，但市府屢次強調南門市場是海砂屋，對靠名譽、口碑維生的市場而言，是相當大的傷害。

林銓國指出，南門市場要採原地改建，市場內270家攤商需要中繼市場，中繼地點最初屬意國語日報旁空地、捷四基地，但因為土地產權問題，國有財產署不願意提供，之後改為華光社區的特四、特五區，市府也曾對外宣布說要以那邊做為中繼地點，只是地緣太遠且為畸零地，不僅攤商百分百不同意，本地里長也強烈反彈，目前暫時作罷。

市場處坦言，市府本來要爭取華光社區的特二區，該處地點較近且環境較好，但國產署未同意移撥，因此暫時沒有更好的中繼地點。

林銓國說，雖然市府已經宣布要在2019年蓋好南門市場的中繼市場，並要攤商在完工後遷移，但南門市場屋齡年限可至2033年，在找到滿意的地點前，他們抵死不搬也有可能。市場處則表示，南門市場是公有市場，市府有權將場地收回，但盡可能不會走到這一步。