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大社工業區石化廠遷廠 明年為關鍵

2016-12-23  15:30

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄石化產業後年可能面臨重大變革，大社石化工業區12家石化廠依照內政部核定「變更大社都市計畫（第四次通盤檢討）案」，需將土地從特種工業區降編為乙種工業區，並於後（107）年完成遷廠，由於政策方向可能於明年決定，影響中石化、李長榮、中纖等12家石化廠生計。

仁大工業區廠聯會等廠方透露，「不能說關就關，石化下游廠商多，員工也有生計問題。」

依照公告「變更大社都市計畫（第四次通盤檢討）案」附帶條件，工業區依法定程序降編為乙種工業區，負面表列不得從事石化原料及加工品生產，區內廠家面對「107年條款」規定，多數認為政府方向要明確，不能說關就關。

仁大工業區服務中心主任嚴國豪表示，廠家是依據獎勵投資條例設置，都計法附帶條件是否限制還有爭議，另外，區內多私有土地，合法設置資產不能說搬就搬。

「107年條款」前夕，高雄市政府都委會及內政部可能於明年審查決定時限，而區內李長榮化工於前年（民103年）導致高雄氣爆，民意強烈反彈要求轉型、遷廠，除了管線危險，冬季排污嚴重也影響空氣品質。

廠家反應，政府石化政策需有長遠一致性規劃，石化為紡織、汽電、電子及運輸等上游，關廠有連鎖效應，更會影響上千員工生計，現階段政策、配套方向不明還待觀察。

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  • 大社工業區石化廠屢遭民意反彈。（資料照，記者黃旭磊攝）

    大社工業區石化廠屢遭民意反彈。（資料照，記者黃旭磊攝）

  • 大社工業區石化廠若遷廠，將影響員工生計。（記者黃旭磊攝）

    大社工業區石化廠若遷廠，將影響員工生計。（記者黃旭磊攝）

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