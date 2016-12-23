大園國中遷校 60多歲老樹先搬家
2016-12-23 15:54
大園國中27棵老樹將遷移至新校園區，各班級都認養要遷移的老樹。（記者謝武雄攝）
［記者謝武雄／桃園報導］有64年歷史的大園國中，由於航空城都市計畫，學校將於107年遷校，校方計畫將校內27棵60多歲老樹遷入新校園，今天進行斷根工作，學校舉行祈福儀式，除音樂會，每個班級都認養一棵老樹，並進行澆水儀式，學生也寫上祈福字句，希望這些老樹都能存活，和他們一起在新校園共同生活。
校長李培濟說，配合航空城開發計劃，大園國中在航道範圍必須遷移，因此在南港客運園區內文中用地興建新校，預計107年遷校，學校很多老樹都是民國41年建校時所栽種的，至今都已經60多歲，成為師生們共同的記憶，經過討論決定將成長情況較好的20棵龍柏、5棵白千層、2棵茄苳樹遷移到新校區。
總務主任李華城表示，老樹遷移前必須先斷根，所謂的斷根就是將老樹主根系周邊的鬚根切除，如果半年後這棵老樹還存活就可以移植，因此，斷根後的老樹由各班認養，定期澆水以確保能夠存活。
學生們也在祈福卡上留言，陳若云說「Dear大樹爺爺、要加油啊！到了新校區，一定會相見的」，許丞儀說「加油！在新校區裡我要看到你們。」，還有很多學生留言「大樹爺爺加油。」
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