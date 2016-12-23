一例一休上路 國道客運北宜線票價喊漲
2016-12-23 16:10
〔記者鄭瑋奇、江志雄／台北、宜蘭報導〕首都客運今日對外發出國道客運票價調整公告，明年1月5日起，台北到礁溪全票將從90元調高至92元，半票從45元至46元；台北到宜蘭全價原價將從120元調漲為128元，半票60元至64元。另一家行駛國5的葛瑪蘭客運，也醞釀在下個月中旬漲價。
首都客運表示，經營的台北－宜蘭國道客運路線，票價從96年12月11日通車至今，為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，一直維持優惠票價。但近年人事成本大幅提升，通車至今已為每名員工調薪三次、平均每人調薪新台幣6500元；服務提升方面，市府、宜蘭、羅東、礁溪等轉運站相繼啟用進駐，讓旅客候車環境大幅改善，但也增加場站租金成本。為縮短民眾候車時間更不斷增購五期環保新車；在各項成本都增加之際，現在一例一休上路後，人事成本更會再度增加，迫不得已將維持九年的優惠酌予調整。
除了票價之外，台北－礁溪買10送1回數票，價格也從900元調至920元；台北－宜蘭、羅東買10送1回數票，從1200元調至1280元。首都客運表示，票價調整後，將持續提升服務，讓民眾享更優質的乘車環境。
葛瑪蘭客運票價預計調漲5％，以台北到羅東為例，將從135元漲到140元，協理李俊仁說，一例一休實施後，工時有嚴格規範，客運業者勢必增添人力，經營成本激增，調漲票價是不得已的決定。
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