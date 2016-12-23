台東縣將設大型冷藏冷凍集貨場 做好農產品產量調節

2016-12-23 15:41

［記者張存薇／台東報導］農作物產量過剩，往往造成菜價崩盤，台東縣政府農業處計畫增設大型冷藏、冷凍集貨場，可適度調節產量，保障農民收益。

農業處長許瑞貴指出，部分農作今年價格看俏、隔年農友往往搶種，結果造成供需失衡，台東包括生薑、薑黃、杭菊及高麗菜都碰過類似問題。

他說，台東縣僅台東地區農會、鹿野地區農會有小型冷藏冷凍設備，但不敷使用，因此規劃在肉品市場興建大型冷凍冷藏集貨場，最快明年中發包。

許瑞貴表示，除了蔬果，這套設備還可以冷凍肉品，為將來打出「台東豬」品牌做準備，長期來說，則希望成為台東縣農特產品物流中心。