說好的捷運呢？太平人不滿台中藍線只到干城

2016-12-23 15:21

〔記者何宗翰／太平報導〕台中捷運藍線經交通部通過評估，但今天不少太平人一早看報紙紛紛傻眼，原本說好延伸到屯區藝文中心的藍線，如今只到干城，引起太平地區民眾反彈，市議員李麗華也要求市府給個交代。交通局局長王義川回應，屯區人口密集，交通量大，捷運系統實在不能再等下去，將積極追加預算啟動相關計畫。

「太平的捷運在哪裡？不見了啦！」李麗華表示，很多太平的企業界和好朋友一早看到報紙都很生氣、很憤慨，當初捷運藍線規劃時，就爭取延長到太平屯區藝文中心，交通局長王義川也答應，捷運未建設前，捷運公車也會從台中火車站延到太平屯區藝文中心，但現在公車沒了，交通部通過的評估只到干城，地方當然不滿。

李麗華說，太平有18.6萬人，加上流動人口約有30萬，何況新光重劃區正大興土木，人口相當密集，把捷運延到太平，太平北邊的北屯、西邊的東區都能受益，因此要求交通局重視，把捷運藍線延到太平，否則不排除發動民眾包圍市府、交通局抗爭。

交通局長王義川表示，大里、霧峰、太平地區快速成長，急需捷運系統，因此除雙港輕軌延伸至大里、霧峰的計畫外，市府也提出另一條從文心南路大慶站往南到大里、霧峰、太平，再轉至北屯的捷運路線，將與綠線形成環狀路網；屯區捷運不能再等，市府將積極追加預算，早日啟動屯區捷運計畫。