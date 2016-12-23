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台東各高中職特色在哪裡？ 這部微電影報你知

2016-12-23  17:34

［記者黃明堂／台東報導］《立足都蘭山 擁抱太平洋》微電影今天舉辦首映會，透過劇情片行銷台東各高中職校的特色，一方面推動社區教育資源共享，鼓勵國中畢業生就近入學，一方面透過校際合作，發展多元、適性、在地特色之課程，提供社區學生適性學習。

微電影是部推動「高級中等學校適性學習教育資源均質化實施方案」而規劃拍攝之微電影形式成果影片，在台東女中的首映現場，也由各校設攤，透過微型升學博覽會，呈現各校特色亮點。

影片由任教於部落課輔班的老師為學生解決升學難題引起動機，進而延伸出本區教育學習資源多元豐富，包括普通高中、綜合高中、職業學校，呈現社區內創意科學、水產養殖、冷凍空調、家具木工、原民技藝、體育資優、電子商務、動力機械、畜產保健、觀光餐飲等特色課程。

台東區均質化小組以國立台東女中為精進標竿學校，聯合台東體中、私立公東高工、台東高中、台東專校、關山工商、台東高商、成功商水及縣立蘭嶼高中8所公私立高中職組成。

《立足都蘭山 擁抱太平洋》完整版已上載至網際網路，連結網址：https://goo.gl/5yZWlk

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  • 台東商校以3D動畫動作捕捉器捕捉原住民動作。（記者黃明堂攝）

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  • 台東女中製作棉花糖。（記者黃明堂攝）

    台東女中製作棉花糖。（記者黃明堂攝）

  • 台東各高中職校長同台宣傳。（記者黃明堂攝）

    台東各高中職校長同台宣傳。（記者黃明堂攝）

  • 《立足都蘭山 擁抱太平洋》微電影今天舉辦首映會。（記者黃明堂攝）

    《立足都蘭山 擁抱太平洋》微電影今天舉辦首映會。（記者黃明堂攝）

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相關關鍵字： 微電影 教育資源 特色課程 社區教育 適性學習
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