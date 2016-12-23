北市衛生局推強制登錄食材來源 明年上路
2016-12-23 17:09
〔記者張凱翔／台北報導〕耶誕節將至，台北市糕餅同業公會辦今記者會呼籲會員做公益，贈送五千份糕餅組合給台北市四十九所小學；台北市衛生局也同台宣布明年三月將推烘焙業強制進行食材來源登錄，明年六月推糕餅業包裝食品有效日期指引，規範糕餅保存期限標準。
台北市糕餅同業公會今舉行「暖烘烘、愛分享」耶誕公益記者會，台北市長柯文哲也到場致詞，認為食安問題重點不是訂什麼法律，而是要落實執行；衛生局食藥管理處長王明理說，因此明年衛生局將和糕餅同業公會合作，讓大家願意配合食材強制登錄規定，明年六月則會公布標準化的「糕餅保存期限評估指引標準」，讓糕餅能安心保存、避免過期就丟的浪費。
衛生局食材登錄平台自一〇三年底推出「伴手禮專區」，但只有二〇家業者參加，明年強制登錄規定上路後，只要在台北市立案登記營業的烘焙業者都必須登錄食材，若不進行登錄將依《台北市食安自治條例》處最高十萬元罰鍰。
台北市糕餅同業公會理事長高垂琮說，合理的食品保存期限規範，可以讓烘焙業者更放心的把賣不完的糕餅、麵包，捐贈給食物銀行和社福團體，以免食物過了有效期限、捐出去的東西吃出問題而不自知，目前公會有一五〇個會員每日都會贈送當日賣不完的麵包給需要的人，未來法規通過後食物浪費的情形會變更少。
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