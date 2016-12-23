國家講座得獎名單出爐 3學者獲終身榮譽

2016-12-23 15:24

〔記者蕭玗欣／台北報導〕教育部今公布第20屆國家講座暨第60屆學術獎得獎名單，國家講座獎共有9人得獎，其中台灣大學教授謝明良、清華大學教授王素蘭和成功大學教授羅竹芳今年二度獲獎，將晉升終身榮譽國家講座主持人。

第20屆國家講座暨第60屆學術獎將於下週一舉行頒獎典禮。教育部高教司科長吳志偉表示，國家講座設置期限為3年，除由學校配合提供該講座主持人所需之資源外，教育部每年獎助每位主持人100萬元，包括講座主持人個人獎金及教學研究經費各50萬元，合計300萬元；學術獎得獎人則獲頒榮譽證書及獎金60萬元。

吳志偉表示，國家講座不僅只是學術研究傑出，還有推廣學術研究成果的義務，因此會希望得獎人能多辦理跨校講座和活動，讓所有學生看到他的成果。

今年獲升為終身榮譽國家講座主持人的成大教授羅竹芳主要研究蝦類白點病，近來培育出5種抗白點病的草蝦家族，對全球經濟的養蝦產業做出重大貢獻。

台大教授謝明良，專長是中國陶瓷文化史，著力於東亞延伸到歐洲、亞洲的貿易和文化交流，對於古老文化交流的歷史現場有獨到而敏銳的觀察力。

清大教授王素蘭則致力於X-ray結晶學、單晶/粉末X光繞射結構分析及無機固態結構化的研究，其在孔洞材料作為無闌螢光粉以及經行奈米孔洞合成與結構上的突破，被認為是材料合成科學的重要里程碑。