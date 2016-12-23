小女兒對他笑帶財 淡定哥買彩券刮中五百萬
2016-12-23 14:50
〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市一名30多歲男子，日前購買500元的「鑽很大」刮刮樂，當場刮出500萬元頭獎，但他表情十分淡定地跟店員說，要先趕著去上班，還透露，早上出門時小女兒對著他笑，因此帶來好運氣。
今天上午台灣彩券公司總經理黃志宜，到開出頭彩的「鴻億彩券行」致贈象徵招頭彩來的鳳梨等伴手禮，並致贈中獎刮刮樂影本跟批購證明單，給彩券行留作紀念。
黃志宜表示，「鑽很大」刮刮樂本月初上市，250萬張刮刮樂都已被經銷商批購一空，該張刮刮樂共有4個500萬元頭獎，已有兩個獎項在嘉市、澎湖陸續開出，其他尚有百萬元獎項；此次開出的500萬元獎金，也是嘉市今年刮刮樂開出的最高獎金。
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