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小女兒對他笑帶財 淡定哥買彩券刮中五百萬

2016-12-23  14:50

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市一名30多歲男子，日前購買500元的「鑽很大」刮刮樂，當場刮出500萬元頭獎，但他表情十分淡定地跟店員說，要先趕著去上班，還透露，早上出門時小女兒對著他笑，因此帶來好運氣。

今天上午台灣彩券公司總經理黃志宜，到開出頭彩的「鴻億彩券行」致贈象徵招頭彩來的鳳梨等伴手禮，並致贈中獎刮刮樂影本跟批購證明單，給彩券行留作紀念。

黃志宜表示，「鑽很大」刮刮樂本月初上市，250萬張刮刮樂都已被經銷商批購一空，該張刮刮樂共有4個500萬元頭獎，已有兩個獎項在嘉市、澎湖陸續開出，其他尚有百萬元獎項；此次開出的500萬元獎金，也是嘉市今年刮刮樂開出的最高獎金。

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  • 台灣彩券公司總經理黃志宜今上午與開出頭彩的彩券行呂姓業者，分送一百張刮刮樂及發財金給鄉親，讓民眾沾喜氣。（記者王善嬿攝）

    台灣彩券公司總經理黃志宜今上午與開出頭彩的彩券行呂姓業者，分送一百張刮刮樂及發財金給鄉親，讓民眾沾喜氣。（記者王善嬿攝）

  • 彩迷今天上午到開出頭獎的彩券行買刮刮樂試運氣。（記者王善嬿攝）

    彩迷今天上午到開出頭獎的彩券行買刮刮樂試運氣。（記者王善嬿攝）

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