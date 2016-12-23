批當兵「浪費生命」 台大教授：取消徵兵、替代役吧！
2016-12-23 14:56
國防部長馮世寬22日前往立法院外交及國防委員會報告「2018年國防部停止徵集義務役役男及實質達成募兵制目標之相關規劃、執行進程」並備詢。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國防部宣布107年起將不會再徵兵，引發網友議論。台大資工系副教授洪士灝今天也在臉書批評當兵「浪費生命」，並呼籲「取消徵兵和替代役吧！」
洪士灝下午在臉書貼文呼籲取消徵兵，並批評軍中生態「形式主義，陽奉陰違，虛偽造假，渾水摸魚，欺上瞞下，結黨營私，官官相護，有關係就沒關係。」他認為在軍中對純真有為的年輕人來說是在「浪費生命」。
洪士灝批評，當兵讓年輕人「染污到這些狗屁倒灶的文化，當時還有不少人說這樣能讓年輕人變成熟...」也讓現在社會出現許多自認成熟的人，擺出道貌岸然模樣，打從心底把弱肉強食和虛偽造假當成這社會的生存法則。
洪士灝直言，如果要讓年輕人快速成熟，「怎麼不送去監獄和酒家呢？」他認為現在國軍或許好很多，但讓年輕人下部隊，是「弊遠大於利」的事情，替代役更是一件荒謬的事。
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