北斗地王咖啡店不玩了？負責人：寄杯券可退費
2016-12-23 14:19
咖啡店今日下午辦理寄杯退費。（記者陳冠備攝）
〔記者陳冠備／彰化報導〕今年8月風光開幕的「金鑛咖啡─北斗店」，每月租金高達15萬，一躍成為北斗鎮地王，可是從上週起店家以「內部整修」為由停止營業，昨日更傳出頂讓傳言，引發民眾議論「抵擋不了房價」、「使用其他咖啡豆」等謠言，莊姓負責人澄清與租金無關，主因違反合約細節而被總公司停權，雖然很錯愕，但對結果坦然面對，目前也已頂讓。
該咖啡店開幕以來，每天聚集排隊人潮，但從本月13日起突然傳出停業，令不少喜愛喝咖啡的民眾錯愕，還有寄杯怎麼辦？記者今日獨家訪問莊姓負責人時表示，因違反商標使用內容，遭總公司罰款並要求停止營業，經過一個禮拜來溝通均無效，迫於開銷不斷支出，不得不做出停業頂讓的決定。
莊姓負責人說，因為事情發生得很突然，才會拉下鐵門歇業，絕非外面謠傳租金過高，因為盈餘絕對高出租金與支出，也沒有使用他牌咖啡豆遭檢舉問題，只是比較對不起員工，目前停業後會多發20日工資補償。
莊姓負責人也說，對於處罰「有點」重，不過會坦然面對，當初添購設備與裝潢超過千萬，總公司有意以5折價格收購，可是新店主已經以更高價格買下，是否會重開咖啡店要看對方意願，另外，「買一送一」的寄杯卷從即日起到月底，下午3點到晚間7點都可以辦理1/2售價退費。
今日下午，陳姓消費者拿了約十張寄杯卷來退費，她表示難得北斗鎮有連鎖咖啡店進駐，空間又寬敞，停業覺得可惜，未來重新開張好喝，不管品牌還是會支持。
不少民眾持十多張寄杯券來退費，對於停業也感到很可惜。（記者陳冠備攝）
金礦咖啡北斗店，招牌已經拆除。（記者陳冠備攝）
金礦咖啡北斗店，招牌已經拆除。（記者陳冠備攝）
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