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冬颱納坦環流影響 下週全台降雨機率增

納坦颱風環流頗為紮實，強度預估至少會達到中度颱風等級，預測會在聖誕節當天侵襲菲律賓。（圖擷自中央氣象局）

2016-12-23  15:23

〔即時新聞／綜合報導〕今年第26號颱風「納坦」昨日形成，雖然對台灣沒有直接影響，但是颱風通過菲律賓進入南海後，外圍水氣將有機會北上影響台灣，下週二（27日）到週四（29日）全台都有降雨機會。

根據日本氣象廳（JMA）的最新資料顯示，目前輕度颱風「納坦」的中心位置在北緯11.8度、東經132.1度，也就是在鵝鑾鼻東南方1600多公里的海面上，以時速30公里的速度向西北西移動；在天氣風險公司擔任天氣分析師的吳聖宇，在臉書上指出，納坦颱風環流頗為紮實，未來幾天發展環境佳，所以強度預估至少會達到中度颱風等級，預測會在聖誕節當天侵襲菲律賓。

吳聖宇說，對台灣而言，這個颱風沒有直接影響的機會，但下週颱風進入南海後，外圍水氣將隨著副高壓減弱的邊緣氣流向北輸送，配合新一波東北季風增強，27號開始，不僅是迎風面的北部、東半部，甚至連中南部都可能會有出現短暫陣雨的機會，提醒民眾要留意下週的天氣變化。

民眾好奇怎麼12月還有颱風？吳聖宇強調，其實西北太平洋一整年都可能有颱風出現，例如去年2015年就是史上第一次全年1到12月每個月都有颱風形成的年份，去年12月11日就形成該年第27號颱風「茉莉」，同樣侵襲菲律賓造成20人死亡的災情。

台灣也曾有在12月遭受颱風侵襲的紀錄，2004年12月4日的南瑪督颱風登陸屏東枋寮，成為臺灣氣象觀測史上第一個12月侵台的颱風。

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