建築系學生8米黑板畫耶誕校園 同學讚：太強了
2016-12-23 14:18
中原大學學生耗費1個月的時間，讓耶誕老人飛越校園。（中原大學提供）
〔記者蕭玗欣／台北報導〕耶誕節即將到來，4名中原大學建築系學生吳孟軒、潘俞君、鄭楷勳、杜承翰，花了1個月的時間，在校內教學大樓「樂學園」內長約8公尺的黑板上，畫滿中原代表性的地標建物，充滿濃濃的雪地風情與耶誕節慶的氛圍，在耶誕節前夕，讓耶誕老人飛越中原校園，經過的學生看見都忍不住驚呼，「真是太強了！」
潘俞君說，原本計畫要用巴洛克風格來呈現校園風景，沒想到作品都還沒完成，就在網路掀起一陣轟動，不少網路神人將學校噴水池後製成各種KUSO圖案，因此激發他和同學的靈感，決定要將校園打造成充滿耶誕氣氛的冬季樂園。
在這幅長達8公尺的黑板上，可看見中原的著名地標──十字架鐘塔、穿越懷恩樓的小火車、圖書館旁的耶誕樹林，校門口噴水池化身的旋轉木馬，及全人村前的雲霄飛車，全都活靈活現。
潘俞君也提到，平常4個人不容易約到聚集繪畫的時間，所以會在線上討論想法，下課後就各自主動到黑板前報到，把腦中的創意即時揮灑在黑板上，常常還會畫到廢寢忘食，連學校警衛都來關門趕人，才捨不得離開。
主導規劃「樂學園」學習基地的室內設計學系副教授魏主榮表示，當初這塊大黑板的設置，就是希望學生可以在這片空間盡情揮灑創意，未來也希望能夠結合校內設計學院學生的創作能量，例如繪製四季校園等不同主題，讓學生個人潛力可以藉由實作不斷地發揮。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- NBA》籃網教頭怒飆林書豪 美國網友很不爽（影音）
- 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
- 女星無預警神隱2個月 爸爸透露背後原因
- 洗窗工人不慎墜落 11樓平台救他一命
- 鼓鼓學生時代94狂 賭輸吃小便斗冰塊
- 網球》溫網雙后柯娃出院過耶誕 刀傷痊癒恐得耗半年
- 拋杯、摔預算書 南市預算審查又吵成一團
- 山坡地將解編 中正區平地增居冠
- 行銷台東好物 首間伴手禮店開張
- 年金國是會議啟動 18％儘速走入歷史
- 中職》打造美式球風 中信兄弟宣布總教練
- 鄭麗君結婚生子 「意外」成就兩大事
- Darren有媽神救援 耶誕夜會2女
- 當市長最想做的事情？ 柯文哲：現在有確定答案
- 駐土大使葬禮 普廷出席致哀
- 林俊傑嗆蕭敬騰「算你狠」 狹路相逢只為...
- 2016耶誕專輯3-5：耶誕動物派對！
- 藍委棄守 黨產會預算一毛未刪
- 六都招商金額北市墊底 柯：財團還在觀望北市改革
- 藍女議員9月時眼遭打傷 綠男議員被訴過失傷害
- 國道一號連環車禍 10人受傷、車流嚴重回堵
- 新加坡民團邀黃之鋒演講 未事先申請遭警方訊問
- 2016耶誕專輯11-3：掌握耶誕，你少了這一款？
- 戰車翻覆案駕駛兵被起訴 八軍團：尊重司法
- 切身之痛 戴資穎力挺連署
- 職籃球星陪練 阿公阿嬤玩籃球
- 6年血戰最大勝利 敘利亞收復阿勒坡
- 伊波拉有解？ WHO：已研發出100％預防疫苗
- 紓解台灣大道車流 捷運藍線交通部審查通過
- 【龍崎掩埋場案外案】牛埔里長遭烏龍檢舉 環團揪出「紅衣人」
- 洪志善超級彈 年度最佳進球莫屬
- Jolin驚爆提分手 6年VJ戀11月斷愛
- 詐團搞軍事化 業績差「罰寫騙詞」
- 藍正龍《姜老師》帶傷演出 葉星辰遭性騷恐懼是真的
- 公告現值倒退嚕 稅制打房已過去
- 禁穆斯林入境 川普：百分之百正確
- （影音）吳克群不想唱了？丟麥閃離記者會
- 法甲》巴黎成功挖角 德拉克斯勒明年1月加盟
- 《小檔案》捷運藍線
- 楊乃文變了 省話女王變厚話
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：建築系學生8米黑板畫耶誕校園 同學讚：太強了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分