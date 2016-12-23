建築系學生8米黑板畫耶誕校園 同學讚：太強了

中原大學學生耗費1個月的時間，讓耶誕老人飛越校園。（中原大學提供）

2016-12-23 14:18

〔記者蕭玗欣／台北報導〕耶誕節即將到來，4名中原大學建築系學生吳孟軒、潘俞君、鄭楷勳、杜承翰，花了1個月的時間，在校內教學大樓「樂學園」內長約8公尺的黑板上，畫滿中原代表性的地標建物，充滿濃濃的雪地風情與耶誕節慶的氛圍，在耶誕節前夕，讓耶誕老人飛越中原校園，經過的學生看見都忍不住驚呼，「真是太強了！」

潘俞君說，原本計畫要用巴洛克風格來呈現校園風景，沒想到作品都還沒完成，就在網路掀起一陣轟動，不少網路神人將學校噴水池後製成各種KUSO圖案，因此激發他和同學的靈感，決定要將校園打造成充滿耶誕氣氛的冬季樂園。

在這幅長達8公尺的黑板上，可看見中原的著名地標──十字架鐘塔、穿越懷恩樓的小火車、圖書館旁的耶誕樹林，校門口噴水池化身的旋轉木馬，及全人村前的雲霄飛車，全都活靈活現。

潘俞君也提到，平常4個人不容易約到聚集繪畫的時間，所以會在線上討論想法，下課後就各自主動到黑板前報到，把腦中的創意即時揮灑在黑板上，常常還會畫到廢寢忘食，連學校警衛都來關門趕人，才捨不得離開。

主導規劃「樂學園」學習基地的室內設計學系副教授魏主榮表示，當初這塊大黑板的設置，就是希望學生可以在這片空間盡情揮灑創意，未來也希望能夠結合校內設計學院學生的創作能量，例如繪製四季校園等不同主題，讓學生個人潛力可以藉由實作不斷地發揮。

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