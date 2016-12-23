| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
董事炒作知本老爺酒店上櫃股票 檢調18路大搜索 禮客歲末促銷ROOTS特賣1折起
 首頁 > 生活

駁二推耶誕野餐 草地隨你坐

2016-12-23  14:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕一年一度的耶誕節即將到來，為了讓訂不到餐廳的民眾也能歡度佳節，駁二推出季節性活動「耶誕野餐」，並邀請型男大主廚王昱傑開設料理教室，週邊活動再推出創意手作等應景課程，讓耶誕野餐充滿音樂與歡樂。

駁二營運中心主任王慧琳表示，耶誕節的餐廳最是難訂，駁二為此推出耶誕野餐活動，無論多少親朋好友都可以一起坐在草地上聚餐，好友自在相聚，是最棒的耶誕大餐。即使是臨時決定來野餐的遊客，在甚麼都沒有準備的情況下，駁二安排的野餐專區，包括野餐墊、野餐籃、三明治、烤雞、沙拉、啤酒、熱紅酒、調酒等應有盡有，讓人放心參加野餐活動。

此外，駁二邀請到料理人王昱傑主持「型男大主廚聖誕好幸福」料理教室，還推出各式各樣的創意手作，包含耶誕花圈門飾、耶誕樹、耶誕吊飾、藍染、皮革擦蠟、凸版耶誕卡、絹印耶誕襪、手織耶誕樹等應景課程，讓今年的耶誕餐桌與禮物，都能因為手作充滿心意。

駁二大義倉庫群的廊道間，也已經完成耶誕佈置，各式禮物盒與燈飾，無論白天晚上，都散發出溫馨歡樂的耶誕氣息，吸引許多往來遊客拍照；駁二還安排樂團演出，以及台灣原創桌遊品牌「莫仔」設攤，現場提供試玩與免費租借，要用不一樣的「耶誕術」共度難忘耶誕。

廣告
  • 駁二在耶誕節當天推出系列活動，邀請民眾一起來野餐。（記者黃佳琳攝）

    駁二在耶誕節當天推出系列活動，邀請民眾一起來野餐。（記者黃佳琳攝）

  • 駁二大義倉庫群的廊道間，已經完成耶誕佈置。（記者黃佳琳攝）

    駁二大義倉庫群的廊道間，已經完成耶誕佈置。（記者黃佳琳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 耶誕大餐 駁二特區
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：駁二推耶誕野餐 草地隨你坐


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.