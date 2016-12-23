駁二推耶誕野餐 草地隨你坐
2016-12-23 14:06
〔記者黃佳琳／高雄報導〕一年一度的耶誕節即將到來，為了讓訂不到餐廳的民眾也能歡度佳節，駁二推出季節性活動「耶誕野餐」，並邀請型男大主廚王昱傑開設料理教室，週邊活動再推出創意手作等應景課程，讓耶誕野餐充滿音樂與歡樂。
駁二營運中心主任王慧琳表示，耶誕節的餐廳最是難訂，駁二為此推出耶誕野餐活動，無論多少親朋好友都可以一起坐在草地上聚餐，好友自在相聚，是最棒的耶誕大餐。即使是臨時決定來野餐的遊客，在甚麼都沒有準備的情況下，駁二安排的野餐專區，包括野餐墊、野餐籃、三明治、烤雞、沙拉、啤酒、熱紅酒、調酒等應有盡有，讓人放心參加野餐活動。
此外，駁二邀請到料理人王昱傑主持「型男大主廚聖誕好幸福」料理教室，還推出各式各樣的創意手作，包含耶誕花圈門飾、耶誕樹、耶誕吊飾、藍染、皮革擦蠟、凸版耶誕卡、絹印耶誕襪、手織耶誕樹等應景課程，讓今年的耶誕餐桌與禮物，都能因為手作充滿心意。
駁二大義倉庫群的廊道間，也已經完成耶誕佈置，各式禮物盒與燈飾，無論白天晚上，都散發出溫馨歡樂的耶誕氣息，吸引許多往來遊客拍照；駁二還安排樂團演出，以及台灣原創桌遊品牌「莫仔」設攤，現場提供試玩與免費租借，要用不一樣的「耶誕術」共度難忘耶誕。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 測量自己的勃起力 一張紙就知道！
- 撐不到半年 北斗地王的咖啡店驚傳停業
- 8旬嬤罹胰島素瘤 「酒精注射消融法」免動刀
- 看夕陽、跨年、迎曙光... 全台景點推薦迎接2017
- 國台交耶誕音樂會 團長親自指揮管樂團
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- NBA》籃網教頭怒飆林書豪 美國網友很不爽（影音）
- 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
- W飯店女命案 土豪哥遭境管
- 第1胎還沒生 Angelababy就想懷二寶
- 2016耶誕專輯11-1：掌握耶誕，你少了這一款？
- 重返手機市場？Nokia控蘋果侵權
- 5米高「水月觀音」 守護竹北海濱
- （影音）吳克群不想唱了？丟麥閃離記者會
- 澳洲女抓到「人面螃蟹」 超像麥可傑克森
- 年金國是會議啟動 18％儘速走入歷史
- NBA》免客氣！林書豪請柯瑞大吃一鍋（影音）
- 少子化、遷出多 全縣人口少5千人
- 假醫師被逼婚 盜領女友存款落跑
- 台灣燈會客家主燈區 「土雞王」亮相
- 超盧奧客砸玻璃 被上銬就乖了
- 2016耶誕專輯12：耶誕派對，驚豔赴會！
- 詐團搞軍事化 業績差「罰寫騙詞」
- 換穿新戰袍 藍委士氣大振喊「加油」
- 衝記憶體產能 海力士砸27億美元建廠
- 民調五成不支持柯連任 柯：代表另一半的人都支持
- 6年血戰最大勝利 敘利亞收復阿勒坡
- 洪心腹再批郝 郝辦諷：刷存在感
- 川普起用共和黨老將史派瑟為白宮發言人
- NBA》回擊卡爾新書 馬丁怒批：一切都是謊言
- 元旦升旗 加碼八千個名額
- 微小說 彩虹
- 葛仲珊噴淚寫歌 獻已逝好友
- 王菲開唱8900張門票 官方售票網只有800張
- 好像空襲... 日本新潟大火 140屋毀
- 六都招商金額北市墊底 柯：財團還在觀望北市改革
- 太魯閣8步道 明年6民團認養
- 小邦交國 許信良：對台灣不重要
- 淡水輕軌鷹架倒落瞬間 畫面曝光
- 棒球》曼尼復出真有影？妻子：支持他
- 林葦茹戴情侶錶 調戲小鮮肉 骷顱頭天勢錶再度登台 張瀚元見女神 內心直發抖
- NBA Live》豪哥準大三元蓋萌神2鍋 籃網遭逆轉吞4連敗（影音）
- 2016耶誕專輯3-3：耶誕節最受歡迎的動物！鯊魚與熊
- 發酒瘋叩119 拿酒瓶狂擊救護車
- 2016耶誕專輯11-4：掌握耶誕，你少了這一款？
- 營養午餐出包 教局挨批沒把關
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：駁二推耶誕野餐 草地隨你坐
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分