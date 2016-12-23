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《灣生回家》去年落馬 網友：評審眼睛是雪亮的

2016-12-23  17:35

〔即時新聞／綜合報導〕紀錄片《灣生回家》去年角逐金馬獎最佳紀錄片，敗給台灣大眾看不到的中國片《大同》，當時曾有許多人為此感到十分可惜，評審團也因此一度受到批評，近日因監製田中實加個人多起爭議，讓影片的真實性受到質疑。貓頭鷹出版社社長陳穎青在臉書po文表示，真該好好謝謝金馬評審團，不然現在就糗大了。

去年金馬獎頒獎典禮結束以後，評審團將獎項頒給中國的紀錄片《大同》，雖然有專業人士認為，評審團的決定是公正客觀的，但也仍然招來不少「不公平」等罵聲。陳穎青寫道：「去年金馬獎沒把最佳紀錄片頒給《灣生回家》（由中國片《大同》奪得），還有很多人大罵評審團。這下金馬獎真該好好謝謝評審團了，要不然臉皮都不知要往哪擺了。」

有網友回應「評審的眼睛是雪亮的」、「搞不好評審早就看出有問題了，其實我看得出來灣生有『腳本』的味道，跟日本綜藝節目很像」，還有網友貼出畫家的畫作謊稱是自己「臨摹」的作品，陳穎青回覆網友「先說你有沒有左右反轉」。

田中實加此次所引發的爭議使個人及作品的形象皆受到影響，有網友認為，她隱藏多年的「真相」如滾雪球般，經年累月的堆積才會造成現在無法收拾、下不了台的局面，許多影迷對於《灣生回家》因此「黑了」覺得十分惋惜。

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  • 《灣生回家》入圍去年第52屆金馬獎，劇組人員一起走上星光大道，最後敗給中國紀錄片《大同》未奪獎。（資料照，記者胡舜翔攝）

    《灣生回家》入圍去年第52屆金馬獎，劇組人員一起走上星光大道，最後敗給中國紀錄片《大同》未奪獎。（資料照，記者胡舜翔攝）

  • 貓頭鷹出版社社長在臉書po文表示，「該好好謝謝評審團」。（圖截自陳穎青臉書頁）

    貓頭鷹出版社社長在臉書po文表示，「該好好謝謝評審團」。（圖截自陳穎青臉書頁）

  • 有網友以田中實加的手法，嘲諷的留言回應。（圖截自陳穎青臉書頁）

    有網友以田中實加的手法，嘲諷的留言回應。（圖截自陳穎青臉書頁）

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相關關鍵字： 灣生回家 田中實加 紀錄片 金馬獎
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