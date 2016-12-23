《灣生回家》去年落馬 網友：評審眼睛是雪亮的
2016-12-23 17:35
〔即時新聞／綜合報導〕紀錄片《灣生回家》去年角逐金馬獎最佳紀錄片，敗給台灣大眾看不到的中國片《大同》，當時曾有許多人為此感到十分可惜，評審團也因此一度受到批評，近日因監製田中實加個人多起爭議，讓影片的真實性受到質疑。貓頭鷹出版社社長陳穎青在臉書po文表示，真該好好謝謝金馬評審團，不然現在就糗大了。
去年金馬獎頒獎典禮結束以後，評審團將獎項頒給中國的紀錄片《大同》，雖然有專業人士認為，評審團的決定是公正客觀的，但也仍然招來不少「不公平」等罵聲。陳穎青寫道：「去年金馬獎沒把最佳紀錄片頒給《灣生回家》（由中國片《大同》奪得），還有很多人大罵評審團。這下金馬獎真該好好謝謝評審團了，要不然臉皮都不知要往哪擺了。」
有網友回應「評審的眼睛是雪亮的」、「搞不好評審早就看出有問題了，其實我看得出來灣生有『腳本』的味道，跟日本綜藝節目很像」，還有網友貼出畫家的畫作謊稱是自己「臨摹」的作品，陳穎青回覆網友「先說你有沒有左右反轉」。
田中實加此次所引發的爭議使個人及作品的形象皆受到影響，有網友認為，她隱藏多年的「真相」如滾雪球般，經年累月的堆積才會造成現在無法收拾、下不了台的局面，許多影迷對於《灣生回家》因此「黑了」覺得十分惋惜。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- NBA》籃網教頭怒飆林書豪 美國網友很不爽（影音）
- 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
- 日防衛預算明年1.4兆台幣
- 被問幾歲開始抽菸 阿喜震怒：我現在只吸XX
- 擴張太快 法蝶寢具驚傳倒閉
- 週六耶誕搖滾桃樂夜 穿紅配綠來打卡
- 最狂團體照！ 法國高中生全裸合拍畢業照
- W飯店女命案 土豪哥遭境管
- 記者拍打架現場 遭醉客追打成傷
- 中職》打造美式球風 中信兄弟宣布總教練
- 年金國是會議啟動 18％儘速走入歷史
- MLB》印人拚69年來首冠 20億簽40轟級明星重砲
- 連7貶 新台幣重貶1.4角收32.17元 創5個月新低
- 小三鹹濕告白 判賠30萬元
- 雨遮、屋簷 後年起不能登記、計價
- W飯店再傳訊 今天約談2名飯店主管
- 漲跌因素互見 下週國內油價預計持平
- 德部長：突籍嫌犯很可能是柏林恐攻兇手
- 遭韓、德檢方夾殺 崔順實被爆隱匿百億元資產
- 2016耶誕專輯12-1：耶誕派對，驚豔赴會！
- 菲外長：菲美關係處於「岔路口」 川普上任會好轉
- 史上最小雪人 它比紅血球還小卻超精緻！
- 同舟共濟？新移民聯誼 洪、吳、郝全到場
- 蔡依林高EQ埋藏情事 堅不說分手原因
- 爭取2018燈會 屏東強調南向特色
- 驚！不只濺血受傷 江蕙遭嫌拿刀架脖
- 2016耶誕專輯13-3：最美的耶誕雪花
- 棒球年終世界排名 台灣只輸這3國
- Darren有媽神救援 耶誕夜會2女
- 諸羅山盃少棒賽》仙台教頭色川冬馬 周遊列國野球人
- 韓國瑜正妹女兒曝光 踢爆他在家裡地位比狗低
- NBA》籃網球迷有眼福 目睹柯瑞360度爆扣（影音）
- 警抄美容店查獲33人 7嫖客還在現場排隊
- 因應年關資金需求 央行1月減標900億元定存單
- 疑各自感情生波 男、女相約燒炭尋短
- 驚見名為「Note7」WiFi熱點 飛機差點迫降
- 吳姍儒薄紗耍性感 耶誕節哀怨和爸過
- 2016耶誕專輯11-1：掌握耶誕，你少了這一款？
- 4高職生狠砍同學 父母加護病房外下跪求原諒
- 法甲》巴黎成功挖角 德拉克斯勒明年1月加盟
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：《灣生回家》去年落馬 網友：評審眼睛是雪亮的
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分