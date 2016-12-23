| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
董事炒作知本老爺酒店上櫃股票 檢調18路大搜索 國道一號連環車禍 10人受傷、車流嚴重回堵 禮客歲末促銷ROOTS特賣1折起
 首頁 > 生活

台東縣府感恩傳情活動 溫暖人心

2016-12-23  14:25

［記者張存薇／台東報導］要過耶誕節了，台東縣政府首度推出感恩傳情活動，鼓勵員工利用小卡片傳遞感謝心意，每天下午還準備紅豆湯、紅豆餅等甜點，由小天使代送給被傳情人手，暖胃更暖心。

縣府人事處長游梅子說，年初就有想辦感恩傳情活動的規劃，台東7月起一連5個颱風重創，縣府員工加班處理災情、社福及相關業務，十分辛苦，因此在年末耶誕節前夕，推出5天感恩傳情活動，員工可以利用免費小卡片，寫下滿滿祝福與感謝，再由人事處同仁代轉傳情，1天至少送出60份暖心甜點，不少員工收到後，都又驚又喜，工作也更有效率。

廣告
  • 人事處員工巧扮小天使，傳遞愛心甜點與感恩卡片。（記者張存薇攝）

    人事處員工巧扮小天使，傳遞愛心甜點與感恩卡片。（記者張存薇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 傳情 耶誕節
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：台東縣府感恩傳情活動 溫暖人心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.