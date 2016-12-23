台東縣府感恩傳情活動 溫暖人心
2016-12-23 14:25
［記者張存薇／台東報導］要過耶誕節了，台東縣政府首度推出感恩傳情活動，鼓勵員工利用小卡片傳遞感謝心意，每天下午還準備紅豆湯、紅豆餅等甜點，由小天使代送給被傳情人手，暖胃更暖心。
縣府人事處長游梅子說，年初就有想辦感恩傳情活動的規劃，台東7月起一連5個颱風重創，縣府員工加班處理災情、社福及相關業務，十分辛苦，因此在年末耶誕節前夕，推出5天感恩傳情活動，員工可以利用免費小卡片，寫下滿滿祝福與感謝，再由人事處同仁代轉傳情，1天至少送出60份暖心甜點，不少員工收到後，都又驚又喜，工作也更有效率。
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