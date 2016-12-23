| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
董事炒作知本老爺酒店上櫃股票 檢調18路大搜索 禮客歲末促銷ROOTS特賣1折起
 首頁 > 生活

義峰高中火車站快閃 載歌載舞報佳音

義峰高中學生透過歌舞快閃，傳播耶誕歡樂氣氛。（記者林國賢攝）

2016-12-23  13:33

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣義峰高中今天上午到斗六火車站快閃報佳音，60名學生載歌載舞報佳音，分享耶誕歡樂氣氛。

今天上午11時許，斗六火車站站前廣場突然傳出嘹亮歌聲，隨後60名頭載著耶誕帽的學生們從車站內走到廣場隨著音樂擺動身體，旅客們紛紛停下腳步欣賞，部分民眾也隨著樂音跳舞，熱鬧喜氣。

義峰高中應用外語科主任林孟美表示，這次快閃活動從發想到發表都由師生共同設計，除透過英文歌舞方式，傳播歡樂與愛，並讓學生們把平日學習的英文智能，轉化可實際應用行動，讓英文真正回歸「Use English」的本質。

相關影音

廣告
  • 義峰高中學生火車站快閃，傳播耶誕歡樂氣氛。（記者林國賢攝）

    義峰高中學生火車站快閃，傳播耶誕歡樂氣氛。（記者林國賢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 報佳音 快閃 耶誕
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：義峰高中火車站快閃 載歌載舞報佳音


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.