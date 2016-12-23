義峰高中火車站快閃 載歌載舞報佳音

義峰高中學生透過歌舞快閃，傳播耶誕歡樂氣氛。（記者林國賢攝）

2016-12-23 13:33

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣義峰高中今天上午到斗六火車站快閃報佳音，60名學生載歌載舞報佳音，分享耶誕歡樂氣氛。

今天上午11時許，斗六火車站站前廣場突然傳出嘹亮歌聲，隨後60名頭載著耶誕帽的學生們從車站內走到廣場隨著音樂擺動身體，旅客們紛紛停下腳步欣賞，部分民眾也隨著樂音跳舞，熱鬧喜氣。

義峰高中應用外語科主任林孟美表示，這次快閃活動從發想到發表都由師生共同設計，除透過英文歌舞方式，傳播歡樂與愛，並讓學生們把平日學習的英文智能，轉化可實際應用行動，讓英文真正回歸「Use English」的本質。

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