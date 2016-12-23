椬梧滯洪池小水鴨成群覓食 賞鳥新景點

2016-12-23 13:08

〔記者陳燦坤／雲林報導〕口湖鄉椬梧滯洪池完工以來，成為當地一處賞鳥樂園，今天氣溫暖和，整個椬梧滯洪池水面佈滿小水鴨，在池裡成群覓食，遊客看到這一幕壯觀的生態景象，十分驚喜。

今天上午氣候怡人，椬梧滯洪池出現大批小水鴨成群覓食，數量超過上百隻，許多造訪的遊客看到這幅壯觀景象都感到驚喜，沒想到能在同時間觀賞這麼多小水鴨，鴨群悠游水面，不時潛入水裡啄食小魚，或是泰然在池裡漂浮，享受日光浴，模樣相當可愛。

當地民眾反映，椬梧滯洪池完工後，便成為一處賞鳥樂園，每年秋冬南遷的候鳥相當多，因池裡魚蝦豐富，池中島植被茂密，可提供候鳥棲息，部分小水鴨長期住下來成了留鳥，現在是地方賞鳥一大特色，吸引不少遊客假日來訪。