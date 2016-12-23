星空草原APP 將夢想上傳星際

夜間星空草原很浪漫。（記者盧賢秀翻攝）

2016-12-23 13:17

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆擁恆文創園區光碟版星空草原今天開幕，除了回收300萬片「科技時代廢棄物」光碟，珍藏回憶，還打造了衛星接收發射器，只要下載APP就可將夢想和心願，上傳星際，讓夢想實現。

擁恆文創園區去年請藝術家王振瑋，以400萬支「生活廢棄物」寶特瓶打造了星空草原地景，今年由台中20號倉庫駐村藝術家羅詠聖，以300萬片「科技時代廢棄物」光碟，重新打造星空草原。

羅詠聖指出，隨科技進步，資料儲存方式從VCD、DVD燒錄，演進到硬碟、隨身碟或記憶卡，歌手發片也逐漸採線上下載了，社會對環保越來越重視，每人家中或多或少都有舊光碟，不知道怎麼處理，因此，擁恆文創園區回收舊光碟，重新再利用，也典藏記憶光碟的故事，成為地球上最強的意念磁場。

有趣的是，園區裡設置有夢想心連星主題館，讓民眾了解星際奧密之外，在星空草原中央，設置了一座衛星接收發射器，民眾參觀星空草原時，可以下載APP之後，寫下你的夢想和心願發送出去，最新科技會將夢想或願望轉換成電波密碼，發射到星際，同時會列印成明信片保存或寄送給親友。

為了讓心願或夢想實現，APP會持續追蹤、推播夢想旅程，提醒民眾堅持朝夢想前進。

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