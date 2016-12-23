| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
董事炒作知本老爺酒店上櫃股票 檢調18路大搜索 禮客歲末促銷ROOTS特賣1折起
 首頁 > 生活

星空草原APP 將夢想上傳星際

夜間星空草原很浪漫。（記者盧賢秀翻攝）

2016-12-23  13:17

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆擁恆文創園區光碟版星空草原今天開幕，除了回收300萬片「科技時代廢棄物」光碟，珍藏回憶，還打造了衛星接收發射器，只要下載APP就可將夢想和心願，上傳星際，讓夢想實現。

擁恆文創園區去年請藝術家王振瑋，以400萬支「生活廢棄物」寶特瓶打造了星空草原地景，今年由台中20號倉庫駐村藝術家羅詠聖，以300萬片「科技時代廢棄物」光碟，重新打造星空草原。

羅詠聖指出，隨科技進步，資料儲存方式從VCD、DVD燒錄，演進到硬碟、隨身碟或記憶卡，歌手發片也逐漸採線上下載了，社會對環保越來越重視，每人家中或多或少都有舊光碟，不知道怎麼處理，因此，擁恆文創園區回收舊光碟，重新再利用，也典藏記憶光碟的故事，成為地球上最強的意念磁場。

有趣的是，園區裡設置有夢想心連星主題館，讓民眾了解星際奧密之外，在星空草原中央，設置了一座衛星接收發射器，民眾參觀星空草原時，可以下載APP之後，寫下你的夢想和心願發送出去，最新科技會將夢想或願望轉換成電波密碼，發射到星際，同時會列印成明信片保存或寄送給親友。

為了讓心願或夢想實現，APP會持續追蹤、推播夢想旅程，提醒民眾堅持朝夢想前進。

相關影音

廣告
  • 擁恆文創園區光碟版星空草，典藏記憶光碟的故事。（記者盧賢秀攝）

    擁恆文創園區光碟版星空草，典藏記憶光碟的故事。（記者盧賢秀攝）

  • 光碟版星空草原隨光線反射波光。（記者盧賢秀攝）

    光碟版星空草原隨光線反射波光。（記者盧賢秀攝）

  • 下載APP將夢想和願望發射星際。（記者盧賢秀攝）

    下載APP將夢想和願望發射星際。（記者盧賢秀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 光碟 擁恆文創園區 星空草原
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：星空草原APP 將夢想上傳星際


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.