颱風害她家淹水 刺激高中女生發明奪金牌

2016-12-23 12:57

〔記者黃明堂／台東報導〕今年7月尼伯特颱風肆虐台東，許多家戶都因陽台頂樓排水孔阻塞而淹水，台東女中學生梁景雯不爽房間進水，發現問題在於水孔易被樹葉堵住，矢志研發出利用積水浮力自動清孔的不易阻塞排水孔，奪得2016高雄KIDE國際發明暨設計展金牌及特別獎。

台東女中梁景雯與協力團隊楊家欣及洪桂琳同學發明的「不易阻塞之排水裝置」（Anti-Blocking Drainage System）未來將申請專利，希望量產造福今年深受淹水之苦的台東人。

梁景雯表示，之所以發明「不易阻塞之排水裝置」，主要是因為今年暑假強烈颱風尼伯特來襲，家中陽台的排水孔堵塞造成大量雨水跑進家中，她位於3樓的房間進水約10公分，書本及衣物都泡湯，家中財物因泡水而損失。

她決定要想法子解決排水孔會因外來物堵住而無法有效排水的情形。在郵局上班的爸爸成了她的得力幫手，她負責發想，爸爸實作成品。

她說，想過很多種方法排除阻塞，最後採用借力使力，利用水的浮力來拉動孔内葉片裝置，將阻塞物外推，經多次實驗，印證有效果。

校長曹學仁表示，為啟發東女學生創意發明的能力，去年起，特地邀請發明展專家方琮民老師到校，以發明展為主題，展開一系列的講座，開啟了師生參加發明展的念頭。今年，在老師跟學生積極努力下，且由方老師推薦參加高雄KIDE國際發明暨設計展，沒想到成績耀眼，令人讚嘆。

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