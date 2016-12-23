住宅法三讀通過 社會住宅至少三成為弱勢住戶

在立法院長蘇嘉全敲槌下，「住宅法部分條文修正案」完成三讀。（記者劉信德攝）

2016-12-23 13:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為落實社會住宅「弱勢保障」的核心價值，立法院今日三讀通過「住宅法部分條文修正案」，明定社會住宅應保障3成弱勢戶入住；也提供弱勢租戶申請3年租金補貼。

條文規定，主管機關及民間興建的社會住宅，應至少提供30%以上比率，出租給經濟或社會弱勢者，另提供一定比率給未設籍於當地，但在該地就學、就業有居住需求者。

在住宅補貼部分，也修法新增，經濟或社會弱勢者申請承租住宅租金補貼，不受合法建築物及基本居住水準的限制，讓住於違建內弱勢者，得以申請3年租金補貼。

為鼓勵住宅所有權人將房屋出租給弱勢民眾，條文也新增，房東若將房屋出租給符合租金補貼申請資格者，出租期間收取的租金收入，免納綜合所得稅，每屋每月租金免稅額度最高1萬元。

此外，為增進社會住宅所在地區的公共服務品質，消除當地居民對社會住宅的成見，條文規定，社會住宅應保留一定空間供作社福服務、身心障礙服務、托育服務、幼兒園，青年創業空間、社區活動、文康活動、商業活動，或其他必要附屬設施之用。