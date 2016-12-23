玉女們一起來選美！農改場辦小果番茄評鑑

2016-12-23 12:40

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南區農業改良場今天舉辦2016健康優質設施小果番茄競賽活動，來「選美」的都是市場最受歡迎的「玉女」品種，受風災與暖冬的影響，產量減少，參賽者比去年少了一半以上，不過仍有72組，還是很競爭。

小果番茄評鑑今年邁入第6屆，由於競爭激烈，參加的農民都有溫室設施，且以市場接受度較好的玉女來角逐，爭取最佳名次。

上屆的參賽者有151組，為這次的2倍以上，台南農改場長王仕賢分析，主要是今年夏天的連續颱風，造成各地栽培設施大規模毀損，後來也下雨不斷，讓土壤濕度高，目前又遇到暖冬等因素，產量減少所致。

王仕賢說，設施栽培的玉女，可以人為控制水分，甜度會較高，果粒也適中，加上本身皮薄，有助於口感與風味，為比賽的常勝軍，近3年的評鑑活動，參加的幾乎都是這品種。

審查委員依照重量、糖度、外觀色澤、口感風味，以及果實的大小、整齊度等標準進行評分，錄取冠軍1名、亞軍2名、季軍3名與佳作10名，下午公布成績。