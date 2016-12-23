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偏鄉小校也有好書可看 台南龍山國小宇慶學堂揭牌

2016-12-23  12:36

〔記者楊金城／台南報導〕台南七股龍山國小全校只有35位學生，圖書室堆滿雜物像是倉庫，宇慶文教基金會董事長鄭光吉捐款整理圖書室、採購新書，讓想看書的人隨時有好書、新書可看。

今天龍山國小成立宇慶學堂，由校長方建良、宇慶基金會董事鄭庭婷、龍山里長王文財等人揭牌，師生歡喜，學堂也是當地社區共享資源的學堂，歡迎社區的家長、學子一起到學堂看書閱讀，使用學堂裡的各種設備。

王文財說，感謝宇慶文教基金會的付出，為偏鄉小校設立學堂，讓學子多加利用，以後想溫書、做研究不用再大老遠跑到市區的圖書館了。

鄭光吉也是貧困出身，小時候曾在工寮打地舖睡覺，上學成了一件奢侈的事情。鄭庭婷說，宇慶文教基金會特別選在七股偏鄉漁村的龍山國小設立學堂，想藉此勉勵偏鄉的孩子要把握機會好好讀書，將來才有向上發展的可能。

未來宇慶學堂每年將獲得基金會的補助發展閱讀特色。方建良說，學堂現已獲得1台電腦和一批新書，未來將再添購桌椅和平板電腦推動閱讀。

方建良說，學堂的設立別具意義，不僅樹立起社會企業協助偏鄉小學扎根教育的典範，更讓偏鄉鄉鎮的小學成了名符其實的學習殿堂。尤其對位於偏遠漁村的龍山國小來說，學堂的設立不僅將成為社區的學習中心，更將是社區文化發展的起點。

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  • 龍山國小宇慶學堂辦越南春捲學習活動，校長方建良（右起）、宇慶董事鄭庭婷和學生、家長同樂。（記者楊金城攝）

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  • 龍山國小宇慶學堂成立，有新書可看。（記者楊金城攝）

    龍山國小宇慶學堂成立，有新書可看。（記者楊金城攝）

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