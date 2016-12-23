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新住民新力量 任世大運親善大使

2016-12-23  12:25

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2017世大運倒數250天，曾在教育部舞蹈比賽中奪下銅牌的新二代林小婷和陳金鈴，獲信義區公所邀請，加入親善大使行列，協助推廣世大運活動。推薦人移民署台北市服務站主任黃齡玉表示，「新住民新力量，新二代已經成為國家重要的生力軍。」

小婷和金鈴分別出身印尼和越南新住民家庭，因為父母都在服務站擔任志工而認識，個性契合的兩人常一起上台表演。對於獲邀擔任親善大使，兩人說，要讓世界看見台灣的友善。

目前就讀國中的小婷，四歲就展現舞蹈天份，還獲雲門獎學金栽培，個性活潑開朗；而金鈴在今年考上第一志願台大政治系，有感於外界對新二代還是有很多偏見，她總要求自己要更努力，平常會藉著歌曲分享越南文化。

服務站專員鄭宗仁笑說，前陣子美國總統歐巴馬訪越南，越南女歌手以rap提問紅遍全球，金鈴也跟著學用越南語念rap，「她一開口大家都很驚豔」。

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  • 印尼新二代林小婷（左）及越南新二代的陳金鈴（右），披上「2017世大運熊蓋讚親善大使」彩帶要讓世界看見台灣的友善。（台北市服務站提供）

    印尼新二代林小婷（左）及越南新二代的陳金鈴（右），披上「2017世大運熊蓋讚親善大使」彩帶要讓世界看見台灣的友善。（台北市服務站提供）

  • 信義區長游竹萍（左一）邀新二代推廣2017世大運。（台北市服務站提供）

    信義區長游竹萍（左一）邀新二代推廣2017世大運。（台北市服務站提供）

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