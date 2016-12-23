扶輪社愛心列車抵東 耶誕鞋盒送愛心

2016-12-23 12:17

〔記者陳賢義／台東報導〕「光耀偏鄉、築夢成真」光耀輪扶夢想成真協會承先啟後，今日帶著1724個愛心鞋盒，從高雄出發抵東，期盼在歲末年終之際，這份集合社會愛心的禮物，能讓弱勢貧困感到人間溫情。

這場公益由台東縣議會議長饒慶鈴牽線，台東縣政府力挺，今早在台東縣政府社會處大禮堂舉行，歷任光耀輪扶夢想成真協會會長全都扮成耶誕老公公，會員則載上糜鹿角，搭乘台鐵「雪橇（列車）」一路從高雄帶著禮物抵東，活動一開始就由馬蘭國小音樂班，演奏輕快的耶誕組曲，台東侵信會的阿公阿嬤們領唱平安夜，滿室溫馨。

光耀扶輪夢想成真協會會長賴寶禾表示，尼伯特颱風為台東帶來重大災情，期盼在歲末年終之際，能集結社會大眾的愛心，將關懷帶給因受災或弱勢貧困家庭與個案，來年平安順利。

台東縣政府副縣長陳金虎則說，光耀扶輪夢想成真協會將小愛化成大愛，讓弱勢家庭與服務個案感受到溫暖與祝福，期待這樣的送愛善舉能廣為所知，共同加入。這批耶誕鞋盒將分送給台東市公所及太麻里、卑南、金峰、綠島、蘭嶼鄉公所，與台東家扶中心、台東失智協會、台東牧心智能發展中心等單位。

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