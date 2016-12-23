籲年節前挽袖捐血 「兒童愛心號」來號召
2016-12-23 12:52
凡在捐血月（12月26日到1月26日）捐血的民眾即可獲得一台「兒童愛心號」復刻版紀念品（記者林彥彤攝）
〔記者林彥彤／台北報導〕一年一度的捐血月到了！台灣血液基金會每年都會在農曆年節前一個月發起，主要原因是農曆假期長，加上天氣冷、忙採購年貨等原因，常造成捐血人數下降，因此從12月26日起，到1月26日為止，凡在捐血月捐血的民眾，即可獲得一台「兒童愛心號」復刻版紀念品，呼籲民眾挽袖捐血。
這台「兒童愛心號」捐血車是國語日報在民國70年發起的運動，由全台北市國小師生共同捐款，籌得210萬287元3角，買下小型捐血車、中型捐血車以及小型血液冷藏車各一台，曾載著護理人員行經新竹、花蓮等地服務工作。
經過35年，兒童愛心號已在民國80年轉到花蓮，又在84年正式除役。曾服務於愛心號的護理人員張新庭分享，印象最深刻的一次，是行經北宜時，因為山路幅度大，一個轉彎，大夥兒都從椅子上跌下來，就不約而同地大笑；護理人員劉燕珠也說，還好有「兒童愛心號」，花蓮才有第一台捐血車。
台灣血液基金會處長黎蕾表示，目前血液安全庫存量有7天，較標準值稍低，其中A型與O型的血液庫存僅有6.2天較不足，又預估年節期間血液需求會再增加一成，希望民眾可以在過年前快挽袖捐血。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 測量自己的勃起力 一張紙就知道！
- 撐不到半年 北斗地王的咖啡店驚傳停業
- 8旬嬤罹胰島素瘤 「酒精注射消融法」免動刀
- 看夕陽、跨年、迎曙光... 全台景點推薦迎接2017
- 國台交耶誕音樂會 團長親自指揮管樂團
網友回應
熱門新聞
- NBA》籃網教頭怒飆林書豪 美國網友很不爽（影音）
- 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
- 日防衛預算明年1.4兆台幣
- 好貴的筍！ 偷挖6根竹筍 男子判罰12萬
- 貓奴搞什麼… 大眼貓穿聖誕裝網友超愛
- 12/23重要財經新聞一覽
- 終止連12漲 北市土地公告現值跌2.43％
- 《小檔案》捷運藍線
- 連打勇士、騎士 豪當「捍」衛戰士
- 年金國是會議啟動 18％儘速走入歷史
- NBA》免客氣！林書豪請柯瑞大吃一鍋（影音）
- 罕見迷鳥角鷿鷈 魂斷台南
- 洪心腹再批郝 郝辦諷：刷存在感
- 蘇澳港營運處公務員喝花酒 辯一時不察
- 徐耀昌就任2週年釋利多 臨時人員及約聘僱全留任
- 2016耶誕專輯13-4：最美的耶誕雪花
- 被王世堅鎖定？ 柯P自爆：因這件事讓他沒面子
- 〈國際現場〉美3大車廠停工 消化小車庫存
- Jolin的三任男友 蔡爸打槍錦榮認了XXX
- 曾被批過氣 黃安大酸Jolin「有啥好震驚各界」
- 拚澳網大紅包 盧彥勳泰國熱「肌」
- 2016耶誕專輯3-5：耶誕動物派對！
- 紓困最老銀行 義大利國會通過200億歐元基金
- 改革運協緊急連署！ 24小時衝2萬人
- 成本增三億 週六郵局將減半
- 假藉手機沒電 男拐少女回家性侵
- 拋杯、摔預算書 南市預算審查又吵成一團
- 雨遮、屋簷不登記》建商︰都更更難行 學者︰不合理變合理
- 證券行情表、證券表格
- 林正義：中國若改變思維 有助兩岸穩定
- 2016耶誕專輯11-2：掌握耶誕，你少了這一款？
- 雨遮、屋簷 後年起不能登記、計價
- 陽明股東會通過減資 小股東砲轟
- 被爆曾與強國網紅熱戀 彭于晏工作室否認
- 戰車翻覆案駕駛兵被起訴 八軍團：尊重司法
- 駭客竊比特幣 泓科損失5千萬
- NBA》大歐球衣退休 熱火主場逆轉湖人致敬
- 博士揪團開社企 教香園有機處理廚餘
- 搶跨年財 信義商圈摩拳擦掌
- 威力彩頭獎13摃
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：籲年節前挽袖捐血 「兒童愛心號」來號召
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分