籲年節前挽袖捐血 「兒童愛心號」來號召

凡在捐血月（12月26日到1月26日）捐血的民眾即可獲得一台「兒童愛心號」復刻版紀念品（記者林彥彤攝）

2016-12-23 12:52

〔記者林彥彤／台北報導〕一年一度的捐血月到了！台灣血液基金會每年都會在農曆年節前一個月發起，主要原因是農曆假期長，加上天氣冷、忙採購年貨等原因，常造成捐血人數下降，因此從12月26日起，到1月26日為止，凡在捐血月捐血的民眾，即可獲得一台「兒童愛心號」復刻版紀念品，呼籲民眾挽袖捐血。

這台「兒童愛心號」捐血車是國語日報在民國70年發起的運動，由全台北市國小師生共同捐款，籌得210萬287元3角，買下小型捐血車、中型捐血車以及小型血液冷藏車各一台，曾載著護理人員行經新竹、花蓮等地服務工作。

經過35年，兒童愛心號已在民國80年轉到花蓮，又在84年正式除役。曾服務於愛心號的護理人員張新庭分享，印象最深刻的一次，是行經北宜時，因為山路幅度大，一個轉彎，大夥兒都從椅子上跌下來，就不約而同地大笑；護理人員劉燕珠也說，還好有「兒童愛心號」，花蓮才有第一台捐血車。

台灣血液基金會處長黎蕾表示，目前血液安全庫存量有7天，較標準值稍低，其中A型與O型的血液庫存僅有6.2天較不足，又預估年節期間血液需求會再增加一成，希望民眾可以在過年前快挽袖捐血。