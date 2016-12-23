大學兼任助理爭議 高教工會痛批教育部擺爛
針對大學生兼任助理相關爭議，台灣大學工會、政大學生勞動權益促進會、高教工會等團體成員前往教育部舉行「教育部，說好的教學助理勞雇化呢？」記者會，並上演行動劇痛批教育部高教司司長李彥儀承諾跳票，毫無作為。（記者廖振輝攝）
〔記者蕭玗欣／台北報導〕大學兼任助理爭議多時，高教工會今和台灣大學工會、政治大學勞動權益促進會等多個團體到教育部前抗議教育部在該議題上擺爛，更上演行動劇諷刺高教司長李彥儀是「皮諾丘」，要求教育部直接行文各大學認定「教學助理」為勞雇型助理。
高教工會指出，教育部今年8、9月連續召開4場「研商大學學生兼任助理事宜相關會議」，高教司長李彥儀在9月20日的會議中曾表態：「基本上教學助理我們就視同他是勞雇型」，在10月18日由勞動部召開的「專科以上學校各類兼任助理勞動與學習範疇檢討研商會議」，教育部也曾表態，目前政策已認定為勞雇型為主。
高教工會成員蘇子軒表示，今年7月高教工會曾調查137所大專校院兼任助理資料，發現有高達78所學校仍將兼任助理列為學習型；政大勞促會成員呂冠輝也表示，政大在經費沒有增加的情況下，將勞雇型助理保費扣在薪水當中，導致學習型助理薪水比勞雇型更高，學生大多選擇學習型助理，而校方也表示，下學期將繼續同樣的政策。
台大工會秘書長曾稚驊也表示，台大目前勞雇型助理共有2349人，但仍有7成「黑數」的學習型助理，因為教育部不嚴格定義，導致部分系所可以透過學習計畫書或開課等「造假」方式，聘用學習型助理，要求教育部發公文給各大學認定「教學助理」為勞雇型。
教育部高教司科長吳志偉回應，教學助理以勞雇型為原則是教育部研議方向之一，但並非決策結果，他也表示，勞雇型助理是用勞動部原則，具有勞工身分、可投保勞健保和退休金，但學習型助理主要還是和老師一起做研究或協助教學課程，「是學習的一環」，明年開始會針對學習型助理補助團體保險經費，類似職災補助。他也表示，未來仍會保留學習型助理，因為大學並非工廠或外面的企業，學生不會完全是勞工。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 測量自己的勃起力 一張紙就知道！
- 撐不到半年 北斗地王的咖啡店驚傳停業
- 8旬嬤罹胰島素瘤 「酒精注射消融法」免動刀
- 看夕陽、跨年、迎曙光... 全台景點推薦迎接2017
- 國台交耶誕音樂會 團長親自指揮管樂團
- NBA》籃網教頭怒飆林書豪 美國網友很不爽（影音）
- 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
- 日防衛預算明年1.4兆台幣
- 好貴的筍！ 偷挖6根竹筍 男子判罰12萬
- 貓奴搞什麼… 大眼貓穿聖誕裝網友超愛
- 12/23重要財經新聞一覽
- 終止連12漲 北市土地公告現值跌2.43％
- 《小檔案》捷運藍線
- 連打勇士、騎士 豪當「捍」衛戰士
- 年金國是會議啟動 18％儘速走入歷史
- NBA》免客氣！林書豪請柯瑞大吃一鍋（影音）
- 罕見迷鳥角鷿鷈 魂斷台南
- 洪心腹再批郝 郝辦諷：刷存在感
- 蘇澳港營運處公務員喝花酒 辯一時不察
- 徐耀昌就任2週年釋利多 臨時人員及約聘僱全留任
- 2016耶誕專輯13-4：最美的耶誕雪花
- 被王世堅鎖定？ 柯P自爆：因這件事讓他沒面子
- 〈國際現場〉美3大車廠停工 消化小車庫存
- Jolin的三任男友 蔡爸打槍錦榮認了XXX
- 曾被批過氣 黃安大酸Jolin「有啥好震驚各界」
- 拚澳網大紅包 盧彥勳泰國熱「肌」
- 2016耶誕專輯3-5：耶誕動物派對！
- 紓困最老銀行 義大利國會通過200億歐元基金
- 改革運協緊急連署！ 24小時衝2萬人
- 成本增三億 週六郵局將減半
- 假藉手機沒電 男拐少女回家性侵
- 拋杯、摔預算書 南市預算審查又吵成一團
- 雨遮、屋簷不登記》建商︰都更更難行 學者︰不合理變合理
- 證券行情表、證券表格
- 林正義：中國若改變思維 有助兩岸穩定
- 2016耶誕專輯11-2：掌握耶誕，你少了這一款？
- 雨遮、屋簷 後年起不能登記、計價
- 陽明股東會通過減資 小股東砲轟
- 被爆曾與強國網紅熱戀 彭于晏工作室否認
- 戰車翻覆案駕駛兵被起訴 八軍團：尊重司法
- 駭客竊比特幣 泓科損失5千萬
- NBA》大歐球衣退休 熱火主場逆轉湖人致敬
- 博士揪團開社企 教香園有機處理廚餘
- 搶跨年財 信義商圈摩拳擦掌
- 威力彩頭獎13摃
標題：大學兼任助理爭議 高教工會痛批教育部擺爛
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email