大學兼任助理爭議 高教工會痛批教育部擺爛

針對大學生兼任助理相關爭議，台灣大學工會、政大學生勞動權益促進會、高教工會等團體成員前往教育部舉行「教育部，說好的教學助理勞雇化呢？」記者會，並上演行動劇痛批教育部高教司司長李彥儀承諾跳票，毫無作為。（記者廖振輝攝）

2016-12-23 12:22

〔記者蕭玗欣／台北報導〕大學兼任助理爭議多時，高教工會今和台灣大學工會、政治大學勞動權益促進會等多個團體到教育部前抗議教育部在該議題上擺爛，更上演行動劇諷刺高教司長李彥儀是「皮諾丘」，要求教育部直接行文各大學認定「教學助理」為勞雇型助理。

高教工會指出，教育部今年8、9月連續召開4場「研商大學學生兼任助理事宜相關會議」，高教司長李彥儀在9月20日的會議中曾表態：「基本上教學助理我們就視同他是勞雇型」，在10月18日由勞動部召開的「專科以上學校各類兼任助理勞動與學習範疇檢討研商會議」，教育部也曾表態，目前政策已認定為勞雇型為主。

高教工會成員蘇子軒表示，今年7月高教工會曾調查137所大專校院兼任助理資料，發現有高達78所學校仍將兼任助理列為學習型；政大勞促會成員呂冠輝也表示，政大在經費沒有增加的情況下，將勞雇型助理保費扣在薪水當中，導致學習型助理薪水比勞雇型更高，學生大多選擇學習型助理，而校方也表示，下學期將繼續同樣的政策。

台大工會秘書長曾稚驊也表示，台大目前勞雇型助理共有2349人，但仍有7成「黑數」的學習型助理，因為教育部不嚴格定義，導致部分系所可以透過學習計畫書或開課等「造假」方式，聘用學習型助理，要求教育部發公文給各大學認定「教學助理」為勞雇型。

教育部高教司科長吳志偉回應，教學助理以勞雇型為原則是教育部研議方向之一，但並非決策結果，他也表示，勞雇型助理是用勞動部原則，具有勞工身分、可投保勞健保和退休金，但學習型助理主要還是和老師一起做研究或協助教學課程，「是學習的一環」，明年開始會針對學習型助理補助團體保險經費，類似職災補助。他也表示，未來仍會保留學習型助理，因為大學並非工廠或外面的企業，學生不會完全是勞工。

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