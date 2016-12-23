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課照中心被指違法還打人 北市議員批市府稽查不力

2016-12-23  12:00

〔記者郭逸／台北報導〕稽查不力？台北市議員李慶元接獲陳情，文山區一家課後照顧中心違法超收學生、以私家車載送學生且內部裝修與招牌皆違法，住在樓上的陳姓夫妻擔憂招牌恐讓小偷侵入，向課照中心業者反映並撥打1999後，夫妻倆竟遭不明人士攻擊；李今怒斥主管機關教育局與建管處稽查不力，才讓業者逍遙法外。

教育局科長穆慧儀回應，確實須檢討稽查過程，除加強現場與網路資料蒐證，也會修正稽查時間點，業者使用私人交通車載送學童，最高處3萬元罰鍰，內裝不安全最高處30萬元罰鍰，違法超收學生或抗拒稽查，甚至可勒令停業，不排除近期再次稽查。建管處則表示，違法招牌拆除案簽辦中，也會要求業者儘速竣工。

課照中心位於文山區和興路一樓，民國87年成立，原為安親班，民國102年改制，業者另有幼兒園及文理補習班。課照中心民國97年裝潢時，因招牌過長，住在樓上的陳姓夫妻擔憂小偷從招牌闖入住家，向業者反映；陳婦昨泣訴，反映後竟遭不明人士持鋁棒威脅，後經協調決定和解。

孰料，課照中心今年再度裝修，陳姓夫妻此次撥打1999反映，陳先生10月晨運，突遭3人推倒，持鋁棒及木棍毒打，痛到差點昏厥。文山一分局偵查隊長張文鋒表示，接獲報案後，嫌疑人3天內陸續到案，且本案與課照中心可能有極大關聯性，已進入司法程序。

業者：檢查完全合格

不過，課照中心業者楊先生昨強調課照中心檢查完全合格，陳姓夫妻一直指控違法就是要錢，他不僅長期被騷擾，也不認識打人的嫌犯；他還反控陳姓夫妻出庭時，要求嫌犯將罪名推給自己，若此案持續對簿公堂，他會請當事人出面作證。

李慶元今不滿地說，課照中心大興土木，違法內部裝修及裝設招牌，建管處僅開罰一次6萬元，他調閱監視器，發現業者違法超收學生及以私家車載送學童罪證確鑿，教育局卻查不出違法事證，質疑教育局不是稽查不利，就是護航。

此外，李慶元提到，教育局稽查人員前天到場稽查，業者避不見面，還向警方報案非法侵入；對此，張文鋒表示，當下向教育局人員釐清是否妨礙公務，穆慧儀則說，稽查人員經驗不足，會持續檢討。

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  • 台北市議員李慶元（左二）出面指控文山區的比利馬課照中心公然違法，且市府稽查不力。（記者郭逸攝）

    台北市議員李慶元（左二）出面指控文山區的比利馬課照中心公然違法，且市府稽查不力。（記者郭逸攝）

  • 台北市議員李慶元（左二）出面指控文山區的比利馬課照中心公然違法，且市府稽查不力。（記者郭逸攝）

    台北市議員李慶元（左二）出面指控文山區的比利馬課照中心公然違法，且市府稽查不力。（記者郭逸攝）

  • 台北市議員李慶元發現文山區的比利馬課照中心以私家車載送學童，市府稽查不力。（台北市議員李慶元研究室提供）

    台北市議員李慶元發現文山區的比利馬課照中心以私家車載送學童，市府稽查不力。（台北市議員李慶元研究室提供）

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