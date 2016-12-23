老人「開心」風險大 長庚引新技術「無縫線瓣膜」

2016-12-23 12:13

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣逐漸邁入高齡化社會，不少老年人常見主動脈瓣膜退化、鈣化，這也是老人「開心」手術最常見的原因，不過許多患者年紀大、不適合開刀；長庚心臟外科引進「無縫線瓣膜」創新手術，利用金屬支架與主動脈環固定，有效預防瓣膜移位、側漏與縮短手術時間。

「無縫線瓣膜」創新手術是一種介於傳統手術與經導管置放瓣膜之間的改良型新技術，它與傳統手術一樣會將鈣化的瓣膜切除，減少側漏發生的機會，再利用與經導管置放瓣膜類似的金屬支架與主動脈環固定，不須縫合即可完成手術。

高齡87歲的林阿嬤因退化性主動脈瓣膜狹窄，血液難被輸送到腦部，常常行走時就會造成胸悶和昏厥，檢查後又發現股動脈太小且合併嚴重主動脈鈣化，用傳統手術或放置導管的風險都很高。

長庚醫院醫療團隊建議使用新的無縫線瓣膜手術後，家人也都支持，手術超過一年後，林阿嬤的恢復也很良好，還計畫到美國探視孫子。

林口長庚醫院胸腔及心臟血管外科系主任蔡峰鈞說，目前無縫線瓣膜的適應症年齡與經導管置放相比較低，只要50歲以上的病人希望置換生物性瓣膜、不想終生服用抗凝血藥物的病人都適用。

蔡峰鈞也建議，當家中的長者抱怨稍微活動就會胸悶、甚至昏厥的現象時，心臟主動脈瓣膜退化造成的狹窄是可能的原因之一，可以帶他們到心臟內、外科門診接受進一步完整的評估。