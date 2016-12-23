田中實加：《灣生回家》故事絕非造假
2016-12-23 13:41
《灣生回家》監製田中實加因幫助年邁的灣生們「尋根」，賺人熱淚的紀錄片廣受好評，近日卻遭網友連環爆料盜圖、身分造假，讓整部紀錄片的真實性引起許多網友的質疑。（資料照，記者陳奕全攝）
〔即時新聞／綜合報導〕《灣生回家》的作者田中實加（陳宣儒）遭網友連環爆料盜圖、身分造假，田中實加昨晚否認盜圖、宣稱是臨摹，今天再度發表回應，除了坦承自己有錯、向她「臨摹」的原畫作作者致歉以外，也鄭重說明，《灣生回家》裡的故事絕非造假。
田中實加今日於臉書上再度回應，她向原畫作的畫家以及灣生表達歉意，認為因自己的「愚昧」讓灣生受到批評和質疑，承認自己「沒做好」。此外，她花了大篇幅澄清盜圖一事，並且說明「臨摹」的緣由及過程，也聲明她沒有販賣那些畫作。
對於「日本記者踢爆她的身份造假」一事，她表示，她於2013年時接受該日本媒體的採訪，但雙方最後吵起來、不歡而散，並無奈的寫道「感激這位記者讓我知道人生。」
然而，許多網友對於她否認盜圖一事感到氣憤，認為她避重就輕的態度，連帶影響《灣生回家》的真實性。網友除了「對她感到很失望」以外，留言表示：「這人真的好誇張，可以顛倒是非成這樣」、「風格先不說，幾乎能操作所有畫種，不知師承何處」、「出身都能騙大家了，那書跟電影的內容真實性大概能多高呢」。不過，也有網友認為田中實加「協助灣生回來尋根是真的」、「故事是真的」。
由於網路上質疑及批評的聲浪不斷，田中實加在臉書上刪除陌生網友以後，今再度親上火線回應遭指控盜圖一事，並且希望各界不要因此質疑《灣生回家》裡的故事。（圖截自田中實加臉書頁）
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