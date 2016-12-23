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台鐵推山陽電鐵、東武鐵道紀念套票 消費滿額送

2016-12-23  11:13

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局為慶祝與日本兵庫縣山陽電氣鐵道株式會社締結姊妹鐵道滿兩週年，及與日本東武鐵道株式會社締結友好鐵路協定週年，將於105年12月25日分別發行兩家友好鐵道公司紀念套票，藉以推廣台、日觀光交流。

12月26日起，民眾於台鐵局台鐵夢工場旗艦店、松山店、高雄店、網路商店及台鐵便當本舖台中站，購物消費單筆金額滿500元，即隨機贈送締結套票1套，總計將贈送套票3000套；每日限量贈送數量將於各銷售點現場公告，送完為止。

套票內附有電子票證1張及名片式車票2張，供民眾使用及收藏，贈送的封套內，紀錄了台鐵局與山陽電車、東武鐵道締結緣起及沿線風景照片。

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  • 台鐵推山陽電鐵與東武鐵道紀念套票。（台鐵局提供）

    台鐵推山陽電鐵與東武鐵道紀念套票。（台鐵局提供）

  • 消費滿額就可免費獲得紀念套票。（台鐵局提供）

    消費滿額就可免費獲得紀念套票。（台鐵局提供）

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