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耶誕假期好天氣！即時預報：早晚偏冷有「寒意」

「天氣即時預報」提醒這幾天屬於早晚涼冷，中午舒適溫暖的狀態。（圖擷取自天氣即時預報）

2016-12-23  11:07

〔即時新聞／綜合報導〕耶誕節即將到來，不少民眾開始計畫要到哪裡過節，所幸，這幾天全台各地幾乎都是好天氣！

「天氣即時預報」在臉書上表示，在冷高壓帶來乾空氣的勢力範圍內，週五至週日（25日），幾乎都沒有降雨，僅有北海、東部有一點雨勢，雨量也不多，多數時間為好天氣；其餘地區，都是相當好的天氣。

至於氣溫，「天氣即時預報」提醒這幾天屬於早晚涼冷，中午舒適溫暖的狀態，雖然冷空氣的量不多，但值得注意的是，乾冷的狀態下，夜晚至清晨的輻射冷卻，仍然會讓多數地區有感受到「冷」的溫度出現。

「天氣即時預報」表示，北部受到東北風增強，大氣水平流動效率提高，後頭也沒有境外污染物接力，因此空氣都不錯；中南部則是注意在東北風逐漸減弱的週末假日，空氣品質可能會逐漸稍微惡化。

「天氣即時預報」表示，下波冷空氣可能在下週二（27日）報到，依照氣象局預報，目前等級介於「東北季風～冷氣團」，影響至下週五（30日），目前資料，跨年當天並沒有強冷空氣南下，但時間仍久，可以持續關注。

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