新年度開帳又遇連假 台東縣府1月薪水延至6日發放

2016-12-23 10:47

［記者張存薇／台東報導］年關將近，資金需求大，台東縣政府今天公告，因新年度開帳運算分配需要，再加上明年1月1、2日均放假，縣府及所屬機關學校元月薪津延後至1月5、6日間發放，但廠商及民眾請款、補助公所部分發放不受影響。

財政及經濟發展處長盧協昌指出，因新年度開帳，再加上銀行作業時間必須等到1月3日後才能辦理，學校部分教育基金部分也要等於預算撥至台灣銀行各學校分戶後，方能辦理付款憑單處理作業，且需再經台銀轉匯郵局等劃帳專戶後，始得辦理薪資劃帳入戶，由於程序繁複，因此元月薪津延後至1月5、6日間發放，財經處會加速處理。