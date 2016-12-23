看夕陽、跨年、迎曙光... 全台景點推薦迎接2017
2016-12-23 10:31
三仙台元旦迎曙光活動每年都吸引許多民眾參與。 （資料照，記者張存薇攝）
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕2017年元旦有3天連續假期，交通部觀光局特別彙整國家風景區轄內賞夕陽、跨年及迎曙光主題活動資訊，並推薦周邊順遊景點、在地美食及伴手禮資訊，讓民眾輕鬆規劃出遊行程，歡賞夕陽、喜迎曙光，許下新年新願望。
觀光局表示，想欣賞2016年最後一道夕陽的民眾，可選擇到雲嘉南濱海國家風景區的北門鹽田，在戰鼓表演活動下欣賞落日，或可至澎湖西嶼觀音亭觀看海天交織的夕陽。想要跨年，可選擇參加全台最高的跨年活動－梨山歲末迎新，既可欣賞原住民舞蹈還可順道至谷關溫泉泡湯迎接新年；不想上山民眾也可到屏東參加跨年晚會，邊享用東港美食邊欣賞表演，並觀賞大鵬灣潟湖美景。
除賞夕陽及跨年活動，觀光局7個國家風景區內還有迎曙光活動；東部民眾可在三仙台灘岸邊曙光舞台，在現場表演樂團演奏下，迎接台灣本島新年第1道曙光；北部民眾可選擇東北角福隆海水浴場，參加曙光音樂會，民眾早上可至周邊舊草嶺環狀線騎自行車、三貂角燈塔步道健行之旅；中部民眾可前往日月潭金龍山，在雲海山陵間等待曙光，當天早上還有晨曦音樂會等表演；南部民眾可到阿里山參加「日出印象音樂會」，體驗一場高海拔、高品質、高水準的日出印象音樂會；南部民眾還可到台南市二寮，這是全台曙光雲海景點中海拔最低的地方；離島則可選擇到馬祖東莒燈塔參加升旗典禮，在百年歷史的國家二級古蹟燈塔與福正沙灘美景陪伴下迎新年賞日出。
相關內容與交通資訊可於台灣觀光資訊網或國家風景區管理處網站查詢，觀光局表示，各項跨年及迎曙光活動皆於半夜清晨之間，道路視線較昏暗，鼓勵民眾搭乘公共運輸或接駁車參與活動。
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