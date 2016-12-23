超猛機車行老闆 後滾翻神勇救2童

機車行老闆轉頭一看，發現有轎車衝來，此時畫面右上方的2童正在衝撞路線上。（圖擷自臉書）

2016-12-23 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕臉書專頁「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」今日PO出了一段驚險影片，一輛藍色轎車因不明原因衝進機車行，老闆此時神勇地抱起在轎車行進路線上的2名孩童，一個後滾翻讓3人都避免被轎車碾壓，讓網友盛讚根本就是神救援！

從臉書的影片上可以看到，2名孩童原本在畫面左上方嬉戲，老闆則在專心修車，接著2童走到畫面右上方，此時老闆似乎聽到外面傳來異聲，轉頭一看只見藍色轎車直衝2童而來，老闆趕緊彎腰抱起2人，再使出後滾翻遠離危險。

如果從轎車的路線來看，2童若當時仍站在原地恐怕會凶多吉少，而老板迅雷不及掩耳的救援的速度，也讓網友驚呼「太猛了」、「好身手」、「史上最強後滾翻」還有人當場跪著看影片，直說這才是英雄。

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