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迎戰一例一休 福勝亭提早截止點餐「趕」員工下班

2016-12-23  11:06

〔即時新聞／綜合報導〕勞基法部分修正條文今日起分三階段上路，一例一休、休息日加班費加碼等從今天開始率先實施。餐飲業為因應一例一休造成人事成本的增加，紛紛祭出不同策略，知名連鎖豬排店業者福勝亭自本月起將截止點餐的時間提早了半個小時，讓員工可以比以往早下班。

據《蘋果日報》報導，由於一例一休法案的生效，許多餐飲業者為了防止人事成本激增，選擇調整班表因應。日式豬排連鎖福勝亭自本月起，將點餐截止時間提前半小時，業者表示，雖然營業時間維持不變，但是將最後點餐時間提前，可以讓員工提早收拾，並且會比過去還早半小時到一小時下班。其餘連鎖餐飲業者麥當勞、王品、三商巧福等，則表示已經在班表上有所調度，將完全配合政府的法令規定。

不過，卻有小型餐廳的老闆對於新制上路一知半解，抱怨政府沒有對中小型業者進行詳細說明，在沒有大企業專業人資部門的協助下，他們對於法規內容的了解有限，並且認為上有政策、下有對策，只要和員工之間成共識就好。

另外，有部分業者表示，餐飲業目前徵才困難、人力短缺，即將到來的歲末年終餐飲旺季以及農曆春節的連假，再加上一例一休法案的實行，造成排班作業上困難重重，讓業者十分傷腦筋，甚至有意加長春節休假的時間。

有網友看到這樣的新聞以後表示「以前員工白白被凹，多賺的都算雇主的」、「不錯啊 至少員工可以準時下班了」、「本來就應該這樣，不然下班時間如果在十點，打掃完都超過時間又沒加班費」。

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  • 連鎖豬排業者福勝亭為因應一例一休的實施，將最後點餐時間提前半小時，好讓員工準時下班。（圖截自福勝亭官網）

    連鎖豬排業者福勝亭為因應一例一休的實施，將最後點餐時間提前半小時，好讓員工準時下班。（圖截自福勝亭官網）

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